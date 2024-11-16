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BAKAN DUYURDU: 12 bin polis memuru alınacak! 32. Dönem POMEM polis memuru alımı tarihi, şartları neler?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet teşkilatına 12 bin polis memuru alınacağı müjdesini paylaştı. 32. Dönem POMEM ilanı kapsamında polis alımı yapılacağı netleşti. Peki, 12 bin Polis memuru alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? İşte, Polis memuru alımı 2024 şartları ve süreci...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:22
BAKAN DUYURDU: 12 bin polis memuru alınacak! 32. Dönem POMEM polis memuru alımı tarihi, şartları neler?

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32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı yapılacağı bugün itibarıyla netleşti. Peki 12 bin Polis memuru alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? İşte, Polis memuru alımı 2024 şartları ve süreci hakkında önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklaması şu şekilde:

"Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik. 32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz"

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KADRO DETAYLARI

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamasının detaylarına göre, Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek, 1.440'u kadın olmak üzere 9 bin 600 aday alımı yapılacak. Önlisans mezunlarından 2.040'ı erkek, 360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400 aday kadroya dahil olacak. Toplamda 12 bin polis memuru teşkilata kazandırılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

POMEM 32. DÖNEM BAŞVURULARI AKTİF Mİ?

POMEM 32. dönem başvuruları hakkında detaylar henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başvuru kılavuzu yayınlandığında detaylarda netleşecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin

(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

h) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

ı) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

j) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

k) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

l) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

m) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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