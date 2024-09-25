Sınavsız işçi ve 60 KPSS ile memur alımı duyuruldu! 23 ilde SYDV’lere personel aranıyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), 23 ilde personel alımı yapacağını duyurdu! Hem sınavsız işçi hem de 60 KPSS puanı ile memur alımları gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, şartlar ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiye ilgili ilanlar üzerinden ulaşabilecekler. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir şans sunuyor.
Fotoğraflar: AA
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
23 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) daimi ve geçici personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar hem KPSS puanı ile memur olmak isteyenler hem de KPSS'siz işçi olarak başvuru yapmayı düşünenler için harika bir fırsat sunuyor.
📝 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Aile Bakanlığı personel alımında adaylardan şu şartlar isteniyor:
🇹🇷 Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,
🚫 TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devlete karşı işlenen suçlardan mahkûm olmamak,
👨🦱 Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
✅ Görevini sürekli yapmasına engel akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.