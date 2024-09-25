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Sınavsız işçi ve 60 KPSS ile memur alımı duyuruldu! 23 ilde SYDV'lere personel aranıyor

23 ilde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) personel alımı yapılacak! KPSS 60 puanla memur olma fırsatı sunulurken, sınavsız işçi alımları da duyuruldu. İlgili illerde yapılacak alımlarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha iyi hizmet sağlanması hedefleniyor. Başvurular için son tarih ve detaylar ilanlarda yer alacak.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 19:29 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 19:29
Sınavsız işçi ve 60 KPSS ile memur alımı duyuruldu! 23 ilde SYDV’lere personel aranıyor

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), 23 ilde personel alımı yapacağını duyurdu! Hem sınavsız işçi hem de 60 KPSS puanı ile memur alımları gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, şartlar ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiye ilgili ilanlar üzerinden ulaşabilecekler. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir şans sunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

23 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) daimi ve geçici personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar hem KPSS puanı ile memur olmak isteyenler hem de KPSS'siz işçi olarak başvuru yapmayı düşünenler için harika bir fırsat sunuyor.

📝 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Aile Bakanlığı personel alımında adaylardan şu şartlar isteniyor:

🇹🇷 Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak,

🚫 TCK 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, devlete karşı işlenen suçlardan mahkûm olmamak,

👨‍🦱 Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmişse askerlik yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

✅ Görevini sürekli yapmasına engel akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

📌 ALIM YAPILACAK KADROLAR

SYDV'ler için alım yapılacak kadrolar arasında şu pozisyonlar bulunuyor:

🧹 Temizlik Görevlisi

💰 Muhasebeci

💪 Beden İşçisi

🤝 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

🖇️ Büro Görevlisi

🧑‍🔧 Yardımcı Hizmet Görevlisi

📅 BAŞVURU BİLGİSİ VE İLANLAR

Başvurular ilan detaylarında belirtilen şekilde yapılacak. İşte bazı iller için SYDV personel alım ilanları:

🏙️ Sakarya Söğütlü SYDV

🌿 İzmir Tire SYDV

🌞 Aydın Germencik SYDV

Aydın Germencik SYDV ilanıAydın Germencik SYDV ilanı

🏔️ Sivas Şarkışla SYDV

🏢 İstanbul Bağcılar SYDV

🌻 Adana Yüreğir SYDV

Adana Yüreğir SYDV ilanıAdana Yüreğir SYDV ilanı

🌲 Ordu Gülyalı SYDV

🏞️ Şırnak Beytüşşebap SYDV

⛰️ Van Bahçesaray SYDV

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

📢 Başvuru süreci ile ilgili detaylı bilgiye her ilanın bağlı olduğu vakfın web sitesinden ulaşabilirsiniz. Personel alımları, SYDV'lerin sosyal yardımların daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-yardimlasma-ve-dayanisma-vakif-ilanlari-basvuru-sistemi-5465 adresinden de başvurularınızı sağlayabilirsiniz.

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