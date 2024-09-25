Sınavsız işçi ve 60 KPSS ile memur alımı duyuruldu! 23 ilde SYDV’lere personel aranıyor

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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), 23 ilde personel alımı yapacağını duyurdu! Hem sınavsız işçi hem de 60 KPSS puanı ile memur alımları gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, şartlar ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiye ilgili ilanlar üzerinden ulaşabilecekler. Bu fırsat, kamu sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir şans sunuyor.

Fotoğraflar: AA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 23 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) daimi ve geçici personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar hem KPSS puanı ile memur olmak isteyenler hem de KPSS'siz işçi olarak başvuru yapmayı düşünenler için harika bir fırsat sunuyor.