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2024 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İl İl asil ve yedek isim listesi sorgulama linki

İŞKUR tarafından her yıl düzenlenen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işçi alımları, 2024 yılında da birçok ilde hız kazandı. Başvuruların başladığı iller arasında Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirler yer alırken, kura sonuçları da adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Başvuru yapan adaylar, bulundukları illerdeki asil ve yedek listelerini kontrol ediyor. Peki, 2024 İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Nasıl sorgulanır? İşte başvuru süreçleri ve sonuçlara ilişkin tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:21 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 15:21
2024 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İl İl asil ve yedek isim listesi sorgulama linki

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2024 İŞKUR TYP kura sonuçları her ilin Valiliği veya ilgili kurumların resmi internet sitelerinden duyurulmaktadır. Sonuçlar e-Devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet portalı üzerinden kolayca ulaşabilmektedir. Ayrıca başvuru yapılan ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden de sonuçlara ulaşılabilmektedir. Kura sonuçları açıklandıktan sonra asıl ve yedek listeler il bazında yayınlanır.

TYP Kura Sonuçlarını Öğrenmek İçin İzlenecek Adımlar:

İlgili ilin Valiliği veya kurum internet sitesine giriş yapınız.

T.C. kimlik numaranızla e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapınız.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurular bölümünü takip ediniz. TYP'ye Katılım Şartları Nelerdir?

TYP'ye katılım için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. 2024 başvuruları için temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

İşsiz olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmemiş olmak (isteğe bağlı sigortalılar hariç).

Emekli veya malullük aylığı almıyor olmak.

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç).

Katılımcılar Nasıl Seçilir?

Toplum Yararına Programlara katılım için üç farklı seçim yöntemi kullanılmaktadır. Hangi yöntemin kullanılacağı programın niteliğine göre İŞKUR tarafından belirlenir:

Noter Kurası: Adaylar noter huzurunda yapılan kura ile belirlenir.

Liste Yöntemi: Katılımcılar belirli kriterlere göre hazırlanan listeye göre seçilir.

%80 Noter Kurası - %20 Liste Yöntemi: Katılımcıların %80'i noter kurası ile, %20'si liste yöntemi ile belirlenir. Öncelikli Gruplar: İstihdam zorluğu çeken bazı gruplar TYP'den yararlanma açısından öncelikli kabul edilir. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir:

Kadınlar

35 yaş üstü bireyler

Engelliler

Eski hükümlüler

Terörle mücadelede yaralananlar (engelli sayılmaz)

İkinci listedeki adaylar, birinci listedeki bu gruplar tamamlanmadan programa dahil edilmez.

Bir kişinin Toplum Yararına Programdan yararlanabileceği süre sınırlıdır. Bir kişi, 27 Eylül 2017'den sonraki katılımlar da dahil olmak üzere, yaşamı boyunca en fazla 9 ay TYP'den yararlanabilir. Bu sınır, programın sürekliliğini sağlamak ve daha fazla kişinin programdan yararlanmasını sağlamak için getirilmiştir.

İŞKUR TYP kura sonuçları 2024 İl il asil ve yedek adaylar listesi

KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONYA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ERZURUM PALANDÖKEN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ERZURUM YAKUTİYE TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KASTAMONU TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA TYP SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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