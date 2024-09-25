Katılımcılar Nasıl Seçilir?

Toplum Yararına Programlara katılım için üç farklı seçim yöntemi kullanılmaktadır. Hangi yöntemin kullanılacağı programın niteliğine göre İŞKUR tarafından belirlenir:

Noter Kurası: Adaylar noter huzurunda yapılan kura ile belirlenir.

Liste Yöntemi: Katılımcılar belirli kriterlere göre hazırlanan listeye göre seçilir.

%80 Noter Kurası - %20 Liste Yöntemi: Katılımcıların %80'i noter kurası ile, %20'si liste yöntemi ile belirlenir. Öncelikli Gruplar: İstihdam zorluğu çeken bazı gruplar TYP'den yararlanma açısından öncelikli kabul edilir. Bu gruplar şu şekilde sıralanabilir: