2024 İŞKUR TYP kura sonuçları her ilin Valiliği veya ilgili kurumların resmi internet sitelerinden duyurulmaktadır. Sonuçlar e-Devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaralarıyla e-Devlet portalı üzerinden kolayca ulaşabilmektedir. Ayrıca başvuru yapılan ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden de sonuçlara ulaşılabilmektedir. Kura sonuçları açıklandıktan sonra asıl ve yedek listeler il bazında yayınlanır.
TYP Kura Sonuçlarını Öğrenmek İçin İzlenecek Adımlar:
İlgili ilin Valiliği veya kurum internet sitesine giriş yapınız.
T.C. kimlik numaranızla e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapınız.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurular bölümünü takip ediniz. TYP'ye Katılım Şartları Nelerdir?
TYP'ye katılım için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. 2024 başvuruları için temel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
İşsiz olmak ve İŞKUR'a kayıtlı olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilmemiş olmak (isteğe bağlı sigortalılar hariç).
Emekli veya malullük aylığı almıyor olmak.
Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç).