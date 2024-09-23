TÜBİTAK KPSS şartsız yüzlerce memur alımı başladı! İşte kadrolar, şartlar

TÜBİTAK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, KPSS puanı aranmaksızın toplam 396 memur alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Bu alım, kurumun mevcut ve gelecekteki projelerinde görev alacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanıyor.

Adli Sicil Şartları: Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan dolayı mahkum olmamak, özellikle devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet gibi suçlardan temiz bir sicile sahip olmak önemli bir kriterdir.

Askerlik Durumu (Erkek Adaylar İçin): Erkek adayların askerlikle ilgili durumları değerlendirilmekte; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekmektedir.

Sağlık Şartları: Görevini devamlı yapmasını engelleyebilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak temel sağlık şartları arasında yer almaktadır.