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TÜBİTAK KPSS şartsız yüzlerce memur alımı başladı! İşte kadrolar, şartlar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), kamu personeli alımında önemli bir adım atarak KPSS puanı şartı aranmadan 396 memur alımı yapacağını açıkladı. Bu kapsamda, kadrolu olarak gerçekleştirilecek kamu personel alımına başvuracak adayların dikkat etmesi gereken şartlar ve başvuru süreçleri detaylarıyla gündemde.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 09:12 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 09:12
TÜBİTAK KPSS şartsız yüzlerce memur alımı başladı! İşte kadrolar, şartlar

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TÜBİTAK tarafından yapılan son dakika açıklamasında, KPSS puanı aranmaksızın toplam 396 memur alımı gerçekleştirileceği bildirildi. Bu alım, kurumun mevcut ve gelecekteki projelerinde görev alacak nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla planlanıyor.

Memur Alımı Genel Şartları

TÜBİTAK personel alımında başvuracak adayların sağlaması gereken genel şartlar şu şekilde sıralandı:

Türk Vatandaşı Olmak: Başvuran adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları zorunludur.

Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Kamu haklarından mahrum bulunmamak, yani kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekmektedir.

Adli Sicil Şartları: Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen suçlardan dolayı mahkum olmamak, özellikle devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet gibi suçlardan temiz bir sicile sahip olmak önemli bir kriterdir.

Askerlik Durumu (Erkek Adaylar İçin): Erkek adayların askerlikle ilgili durumları değerlendirilmekte; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekmektedir.

Sağlık Şartları: Görevini devamlı yapmasını engelleyebilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak temel sağlık şartları arasında yer almaktadır.

TÜBİTAK Başvuru Özel Şartları ve Süreç

Başvuruların 14 Ekim tarihine kadar devam edeceği açıklanan TÜBİTAK, adayların başvurularını belirlenen süre içerisinde tamamlamalarını vurguladı. Başvurular, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olup, detaylı bilgiler ve başvuru süreçleri www.tubitak.gov.tr ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi kariyer.tubitak.gov.tr adreslerinde yer almaktadır.

TÜBİTAK KPSS Şartsız Yüzlerce Memur Alımı

TÜBİTAK KPSS Şartsız Yüzlerce Memur Alımı

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