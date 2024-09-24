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Bekçi alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 bekçi alımı başvuru şartları

Eylül ayının sonuna yaklaşırken bekçi olmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor. 2024 yılı için yapılması planlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımları, birçok kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Adaylar, başvuru tarihlerini ve şartlarını öğrenmek için Polis Akademisi'nin duyurular ekranına kilitlenmiş durumda.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 16:07 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 16:07
Bekçi alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024 bekçi alımı başvuru şartları

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2024 bekçi alımı, vatandaşların merakla beklediği konuların başında geliyor. Özellikle büyük şehirlerde artan güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan alımlar için gözler, Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurularına çevrildi. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, binlerce aday bekçi alımı başvuru formunun yayınlanmasını heyecanla bekliyor.

BEKÇİ ALIMI 2024 NE ZAMAN DUYURULACAK?

Şu an itibarıyla 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımlarıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmış değil. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı'ndan beklenen açıklamaların ilerleyen süreçte gelmesi bekleniyor.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARLI NELEDİR?

2024 bekçi alımı için detaylar henüz açıklanmadı, ancak önceki yıllarda uygulanan şartların yine benzer olması bekleniyor. Geçmiş dönemlerde bekçi alımı için öne çıkan başlıca kriterler şunlardı:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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