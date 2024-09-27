KPSS şartsız 27-30 Eylül huzurevlerine temizlik görevlisi, aşçı, vasıfsız işçi alımı! İşte başvuru şartları detayı

İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, huzurevlerinde istihdam edilmek üzere sağlık personeli, düz personel ve işçi alımı yapılacak. Peki, başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar.
İŞKUR üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre, huzurevlerinde istihdam edilmek üzere sağlık personeli, düz personel ve işçi alımı yapılacak. Peki, başvuru şartları nelerdir? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar.
Personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde sıralandı:
Beden İşçisi (Temizlik)
Temizlik Görevlisi
Hemşire Yardımcısı
Aşçı
Büro İşçisi
Acil Tıp Teknisyeni
Paramedik
Aşçı Yardımcısı
Vasıfsız İşçi
Çamaşırcı (Genel)
Şoför
Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)
Hemşire
Yaşlı Bakımı Elemanı
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
Engelli ve Yaşlı Bakım Elemanı
Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)
Kat Şefi/Sorumlusu
Bulaşıkçı (Stevard)
Sosyal Hizmet Uzmanı
Klinik Destek Elemanı (Hastane)
Danışma Memuru
Hasta Bakıcısı
İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Hasta ve yaşlılarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve anlayışlı olmak.
Görevini eksiksiz ve tam yapabilecek sorumlulukta olmak.
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya henüz askerlik çağına gelmemiş olmak.
Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
En az ilkokul mezunu olmak ve başvurulacak kadro için belirlenen özel şartlara sahip olmak.
Başvuruyu belirtilen süre içinde tamamlamak.
Adayların başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir. Siteye giriş yaptıktan sonra, ilgili ilanlara ulaşarak başvuru işlemini gerçekleştirebilirler. İlanların son başvuru tarihlerini kaçırmamak için düzenli olarak İŞKUR'un sitesini takip etmek önemlidir. Başvuru sırasında istenen tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması gerekiyor.