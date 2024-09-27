KPSS şartsız 27-30 Eylül huzurevlerine temizlik görevlisi, aşçı, vasıfsız işçi alımı! İşte başvuru şartları detayı

Başvuru Şartları Nelerdir?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Hasta ve yaşlılarla iyi iletişim kurabilmek, sabırlı ve anlayışlı olmak.

Görevini eksiksiz ve tam yapabilecek sorumlulukta olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, tecilli veya henüz askerlik çağına gelmemiş olmak.

Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

En az ilkokul mezunu olmak ve başvurulacak kadro için belirlenen özel şartlara sahip olmak.

Başvuruyu belirtilen süre içinde tamamlamak.