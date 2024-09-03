3-17 Eylül TCDD, İBB, SGK, EGM, Adalet Bakanlığı yüzlerce memur personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları personel açığını kapatmak amacıyla yeni iş ilanları yayımladı ve başvuru süreci resmen başladı. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşları, yüzlerce sözleşmeli personel ve memur alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puanı ile değerlendirilecek ve lise, ön lisans, lisans mezunlarına hitap eden pozisyonlar sunuyor. Aşağıda, alımlarla ilgili detayları bulabilirsiniz.