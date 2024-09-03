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3-17 Eylül TCDD, İBB, SGK, EGM, Adalet Bakanlığı yüzlerce memur personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

Kamu kurumları, personel eksikliklerini gidermek amacıyla yeni ilanlar yayımladı ve başvurular alınmaya başlandı. Farklı bakanlıklar ve kamu kuruluşları, toplamda yüzlerce sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirecek. KPSS puanı ile yapılacak başvurular, lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik fırsatlar sunuyor. İşte alımlarla ilgili ayrıntılar:

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:32 Güncelleme 03 Eylül 2024, 11:32
3-17 Eylül TCDD, İBB, SGK, EGM, Adalet Bakanlığı yüzlerce memur personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

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Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları personel açığını kapatmak amacıyla yeni iş ilanları yayımladı ve başvuru süreci resmen başladı. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşları, yüzlerce sözleşmeli personel ve memur alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puanı ile değerlendirilecek ve lise, ön lisans, lisans mezunlarına hitap eden pozisyonlar sunuyor. Aşağıda, alımlarla ilgili detayları bulabilirsiniz.

TCDD Personel Alımı: 25 Şehirde 109 Yeni Kadro

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Eylül ayında yeni bir personel alımı ilanı yayımladı. Toplamda 25 şehirde 109 personel istihdam edilecek. Bu alımlar kapsamında 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi kadroları açılmış durumda. Başvurular için en az 60 KPSS puanı gerekmekte olup, son başvuru tarihi 6 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir.

TCDD Personel Alımı Detayları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Personel Alımı: İSPER Bünyesinde Çeşitli Kadrolar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER, çeşitli meslek dallarında 12 farklı kadroda personel alımı yapacak. Bu kadrolar arasında 1 Sayaç Okuma Personeli, 2 Şef, 1 Teknisyen, 2 Avukat, 1 Operasyon Destek Uzmanı, 1 Sosyal Medya Uzmanı, 25 Genel Başvuru (Engelli), 25 Genel Başvuru, 11 Garson, 1 Veteriner Hekim, 8 Veteriner Hizmetleri İşçisi, 5 Teknik Servis Elemanı yer alıyor. İlgilenen adaylar, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilir.

Adalet Bakanlığı: 24 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Adalet Bakanlığı, yayımladığı duyuru ile bilişim alanında 24 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar, KPSS puanı ile veya KPSS'siz olarak gerçekleştirilecektir. Bilişim personeli olarak çalışmak isteyen adaylar, ilan edilen kontenjan dağılımı ve başvuru şartları için belirtilen bağlantılar üzerinden başvurularını 17 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlayabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sözleşmeli Personel Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bilişim alanında sözleşmeli olarak 70 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar yüksek maaş ile gerçekleştirilecek olup, adaylar KPSS puanı ile veya KPSS'siz başvuru yapabilecekler. Başvuru detayları kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor.

SGK Sözleşmeli Personel Alımı Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İşçi Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda toplamda 8 kişilik bir alım gerçekleştirecek. Bu alımlar, Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yapılacak. İlgilenen adaylar, detaylı bilgi ve başvuru şartlarını ilan detaylarından öğrenebilirler.

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