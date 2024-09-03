3-17 Eylül TCDD, İBB, SGK, EGM, Adalet Bakanlığı yüzlerce memur personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar

Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları personel açığını kapatmak amacıyla yeni iş ilanları yayımladı ve başvuru süreci resmen başladı. Çeşitli bakanlıklar ve kamu kuruluşları, yüzlerce sözleşmeli personel ve memur alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puanı ile değerlendirilecek ve lise, ön lisans, lisans mezunlarına hitap eden pozisyonlar sunuyor. Aşağıda, alımlarla ilgili detayları bulabilirsiniz.
TCDD Personel Alımı: 25 Şehirde 109 Yeni Kadro
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Eylül ayında yeni bir personel alımı ilanı yayımladı. Toplamda 25 şehirde 109 personel istihdam edilecek. Bu alımlar kapsamında 84 tren teşkil işçisi ve 25 istasyon operasyon işçisi kadroları açılmış durumda. Başvurular için en az 60 KPSS puanı gerekmekte olup, son başvuru tarihi 6 Eylül 2024 olarak belirlenmiştir.
TCDD Personel Alımı Detayları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Personel Alımı: İSPER Bünyesinde Çeşitli Kadrolar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPER, çeşitli meslek dallarında 12 farklı kadroda personel alımı yapacak. Bu kadrolar arasında 1 Sayaç Okuma Personeli, 2 Şef, 1 Teknisyen, 2 Avukat, 1 Operasyon Destek Uzmanı, 1 Sosyal Medya Uzmanı, 25 Genel Başvuru (Engelli), 25 Genel Başvuru, 11 Garson, 1 Veteriner Hekim, 8 Veteriner Hizmetleri İşçisi, 5 Teknik Servis Elemanı yer alıyor. İlgilenen adaylar, başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilir.