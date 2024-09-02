TCDD Eylül ayı işçi personel alımı ilanı geldi! İşte ilanlar ve başvuru şartları

Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde personel alımları hızlanmaya başladı. Son olarak TCDD 109 işçi alımı yapacağını duyurdu.
Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde personel alımları hızlanmaya başladı. Son olarak TCDD 109 işçi alımı yapacağını duyurdu.
TCDD'nin bu büyük çaplı işe alımında özellikle tren makinisti pozisyonu öne çıkıyor. İşe alınacak diğer önemli pozisyonlar ise şöyle:
84 tren organizasyon çalışanı,
25 istasyon işletme çalışanı.
Bu pozisyonlara başvuracak adayların Ön Lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor.
TCDD aşağıdaki 25 ilde personel alımı yapacaktır:
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta, Afyonkarahisar.
TCDD personel alımı için adaylardan aşağıdaki genel şartları aramaktadır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Göreve elverişli sağlık durumuna sahip olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmak,
Herhangi bir suç mahkumiyeti bulunmamak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak.
Başvuru sahipleri ayrıca aşağıdaki belgeleri de sunmalıdır:
Kimlik belgesi fotokopisi,
Sabıka kaydı,
Eğitim belgesi fotokopisi,
Askerlik durum belgesi,
İkametgah ve diğer adres belgesi,
SGK sicil ve hizmet kaydı,
Başvurular İŞKUR üzerinden veya İŞKUR şubeleri aracılığıyla 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren online olarak yapılabilecektir. Adayların başvurularını 6
Eylül 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.
İlgilenen adaylar başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiyi TCDD'nin resmi internet sitesi www.tcdd.gov.tr adresinden ve İŞKUR'un iş ilanları bölümünden edinebilirler.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), çeşitli bölgelerde tren teşkil işçisi kadrosunda görevlendirilmek üzere toplamda 84 personel alımı yapacaktır. İlan edilen pozisyonlar ve ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır:
Tren Makinisti:
Tren Teşkil İşçisi:
İstasyon Operasyon İşçisi: