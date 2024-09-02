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TCDD Eylül ayı işçi personel alımı ilanı geldi! İşte ilanlar ve başvuru şartları

TCDD yeni personel alımı ilanları açıkladı. Bu anlamda Tren Teşkil İşçisi ve İstasyon Operasyon İşçisi alınacak. KPSS puan şartı ve detayları haberimizde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 08:33 Güncelleme 02 Eylül 2024, 08:33
TCDD Eylül ayı işçi personel alımı ilanı geldi! İşte ilanlar ve başvuru şartları

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Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde personel alımları hızlanmaya başladı. Son olarak TCDD 109 işçi alımı yapacağını duyurdu.

TCDD'nin bu büyük çaplı işe alımında özellikle tren makinisti pozisyonu öne çıkıyor. İşe alınacak diğer önemli pozisyonlar ise şöyle:

84 tren organizasyon çalışanı,

25 istasyon işletme çalışanı.

Bu pozisyonlara başvuracak adayların Ön Lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor.

İşe Alınacak İller

TCDD aşağıdaki 25 ilde personel alımı yapacaktır:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta, Afyonkarahisar.

Başvuru Koşulları ve İstenen Belgeler

TCDD personel alımı için adaylardan aşağıdaki genel şartları aramaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Göreve elverişli sağlık durumuna sahip olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olmak,

Herhangi bir suç mahkumiyeti bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak.

Başvuru sahipleri ayrıca aşağıdaki belgeleri de sunmalıdır:

Kimlik belgesi fotokopisi,

Sabıka kaydı,

Eğitim belgesi fotokopisi,

Askerlik durum belgesi,

İkametgah ve diğer adres belgesi,

SGK sicil ve hizmet kaydı,

TCDD İş Talebi Bilgi Formu. Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular İŞKUR üzerinden veya İŞKUR şubeleri aracılığıyla 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren online olarak yapılabilecektir. Adayların başvurularını 6

Eylül 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

İlgilenen adaylar başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiyi TCDD'nin resmi internet sitesi www.tcdd.gov.tr adresinden ve İŞKUR'un iş ilanları bölümünden edinebilirler.

TCDD Tren Teşkil İşçisi Alımı - Eylül 2024

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), çeşitli bölgelerde tren teşkil işçisi kadrosunda görevlendirilmek üzere toplamda 84 personel alımı yapacaktır. İlan edilen pozisyonlar ve ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır:

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İstenen Okul Bölümleri

  1. Tren Makinisti:

    • Ön Lisans Bölümleri:
      • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
      • Raylı Sistemler İşletmeciliği
      • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
      • Raylı Sistemler Teknolojisi

  2. Tren Teşkil İşçisi:

    • Ön Lisans Bölümleri:
      • Elektrik
      • Elektronik Teknolojisi
      • Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
      • Elektrik-Elektronik
      • Elektrik-Elektronik Teknikerliği

  3. İstasyon Operasyon İşçisi:

    • Ön Lisans Bölümleri:
      • Endüstriyel Elektrik
      • Elektronik
      • Elektronik Yüksek Teknisyenliği
      • Endüstriyel Elektronik Teknikerliği
      • Endüstriyel Elektronik Teknolojisi

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