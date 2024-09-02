TCDD Eylül ayı işçi personel alımı ilanı geldi! İşte ilanlar ve başvuru şartları

Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde personel alımları hızlanmaya başladı. Son olarak TCDD 109 işçi alımı yapacağını duyurdu.

TCDD'nin bu büyük çaplı işe alımında özellikle tren makinisti pozisyonu öne çıkıyor. İşe alınacak diğer önemli pozisyonlar ise şöyle:

84 tren organizasyon çalışanı,

25 istasyon işletme çalışanı.

Bu pozisyonlara başvuracak adayların Ön Lisans düzeyinde eğitim almış olması gerekiyor.