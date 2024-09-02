SGK, KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Eylül ayıyla beraber personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda çeşitli pozisyonlar için personel alım ilanları açıldı. Haberimizde başvuru şartlarını ve detaylarını veriyoruz.

SGK, uzmanlık gerektiren çok çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacaktır. Alım yapılacak personel pozisyonları detaylı olarak aşağıda listelenmiştir:

Eğitim Şartı:

Adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği gibi fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olması gerekir. Alternatif olarak, yazılım, yapay zeka, yönetim bilgi sistemleri, bilgisayar ve teknoloji alanında eğitim veren fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bölümlerinden mezun olanlar da belirli pozisyonlar için başvuruda bulunabilir.