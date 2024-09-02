SGK, KPSS şartsız personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ilanlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Eylül ayıyla beraber personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda çeşitli pozisyonlar için personel alım ilanları açıldı. Haberimizde başvuru şartlarını ve detaylarını veriyoruz.
Sosyal Güvenlik Kurumu Eylül ayıyla beraber personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda çeşitli pozisyonlar için personel alım ilanları açıldı. Haberimizde başvuru şartlarını ve detaylarını veriyoruz.
SGK, uzmanlık gerektiren çok çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacaktır. Alım yapılacak personel pozisyonları detaylı olarak aşağıda listelenmiştir:
3 Kıdemli Yazılım Geliştiricisi
1 Kıdemli Yazılım Yöneticisi
1 Kıdemli Veritabanı Yöneticisi (IBM)
6 Kıdemli Yazılım Geliştiricisi
2 Kıdemli Yazılım Mimarı
1 Kıdemli Sistem Yöneticisi (Alan Adı Yönetimi)
1 Kıdemli Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi)
3 Kıdemli Siber Güvenlik Yöneticisi
1 Kıdemli Veritabanı Yöneticisi (Oracle)
2 Kıdemli Ağ Yöneticisi
1 Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı
2 Kıdemli DevOps Uzmanı
11 Yazılım Geliştiricisi (Java)
2 Yazılım Geliştiricisi (.NET)
2 İş Analisti
2 Yazılım Test Uzmanı
1 Web Ön Uç Geliştirme Uzmanı
1 Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi)
1 Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi)
4 Veritabanı Yöneticisi (IBM)
2 Veri Bilimi ve İş Zekası Uzmanı
2 Veri Merkezi Uzmanı
Eğitim Şartı:
Adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği gibi fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olması gerekir. Alternatif olarak, yazılım, yapay zeka, yönetim bilgi sistemleri, bilgisayar ve teknoloji alanında eğitim veren fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bölümlerinden mezun olanlar da belirli pozisyonlar için başvuruda bulunabilir.
Teknik Yeterlilik:
Adaylar bilgisayar çevre birimleri donanımı ve ağ yönetim güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalı ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemelidir.
Kişisel Beceriler:
Adayların muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme gibi niteliklere sahip olması beklenir. Ayrıca analitik düşünme, takım çalışması, yüksek iletişim becerileri ve yoğun çalışma temposuna uyum sağlama aranan özellikler arasındadır.
SGK Personel Alımı Başvuru Süreci ve Tarihleri
Başvuru süreci 2 Eylül 2024'te başlamış olup 16 Eylül 2024'e kadar devam edecektir. Başvurular Türkiye'nin dijital kamu hizmetleri portalı olan e-Devlet üzerinden alınacaktır. Bu tarihler arasında başvuruda bulunmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İLANIN TAM METNİ: https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/08/20240831-4-11.pdf
Başvuru Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim