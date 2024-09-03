TYP personel alımı kura sonuçları 2024 - 2025 tam isim listesi: Adıyaman, Kayseri, Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya...

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Toplum Yararına Program (TYP), İŞKUR tarafından düzenlenen ve belirli sürelerle geçici istihdam sağlanmasını hedefleyen bir programdır. Bu program kapsamında, özellikle eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve belediyeler gibi alanlarda geçici personel ihtiyacını karşılamak üzere vatandaşlar istihdam edilir. Kura çekimi ise başvurular arasından adil bir şekilde katılımcıların seçilmesini sağlayan yöntemdir.

2024 TYP Kura Çekimi Nasıl Gerçekleştirildi? 2024 yılı için başvuru yapan adaylar, il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilen kura çekimlerine katıldı. Kura çekimi, genellikle noter huzurunda yapılır ve adil bir seçim sürecini garanti altına alır. Kura sonucu belirlenen adaylar, asil listede yer alarak görevlerine başlayacaklar. Ayrıca, asil listede yer almayanlar yedek listede bekletilir ve gerektiğinde bu kişiler de görevlendirilir. TYP kura çekimi sonucunu öğrenmek için tıklayınız