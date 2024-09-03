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TYP personel alımı kura sonuçları 2024 - 2025 tam isim listesi: Adıyaman, Kayseri, Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya...

İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında görevlendirilmek üzere düzenlenen kura çekimi, adaylar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Özellikle okullarda temizlik görevlisi olarak 9 ay süreyle çalışmak isteyen binlerce kişinin başvurduğu bu program, sosyal destek ve istihdam açısından önemli bir fırsat sunuyor. Peki, 2024 TYP kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, il il isim listeleri ve konuya dair detaylı bilgiler.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 08:59 Güncelleme 03 Eylül 2024, 08:59
TYP personel alımı kura sonuçları 2024 - 2025 tam isim listesi: Adıyaman, Kayseri, Hatay, Ankara, Kastamonu, Konya...

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Toplum Yararına Program (TYP), İŞKUR tarafından düzenlenen ve belirli sürelerle geçici istihdam sağlanmasını hedefleyen bir programdır. Bu program kapsamında, özellikle eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve belediyeler gibi alanlarda geçici personel ihtiyacını karşılamak üzere vatandaşlar istihdam edilir. Kura çekimi ise başvurular arasından adil bir şekilde katılımcıların seçilmesini sağlayan yöntemdir.

2024 TYP Kura Çekimi Nasıl Gerçekleştirildi?

2024 yılı için başvuru yapan adaylar, il ve ilçe düzeyinde gerçekleştirilen kura çekimlerine katıldı. Kura çekimi, genellikle noter huzurunda yapılır ve adil bir seçim sürecini garanti altına alır. Kura sonucu belirlenen adaylar, asil listede yer alarak görevlerine başlayacaklar. Ayrıca, asil listede yer almayanlar yedek listede bekletilir ve gerektiğinde bu kişiler de görevlendirilir.

TYP kura çekimi sonucunu öğrenmek için tıklayınız

TYP Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarını öğrenmek için birkaç farklı yöntemi kullanabilirler:

İŞKUR Resmi Web Sitesi: Kura çekimi sonuçları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden açıklanır. Bu site üzerinden, il ve ilçe bazında isim listelerine ulaşmak mümkündür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri: Bulunduğunuz ilin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet adresi üzerinden de kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Bu site, özellikle ilçe bazında daha detaylı bilgilere erişim sağlar.

Telefon veya SMS: Bazı illerde, adaylara kura sonuçları hakkında SMS ile bilgi verilmektedir. Bu hizmet, özellikle internet erişimi olmayan adaylar için büyük bir kolaylık sağlar.

ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI: https://www.aile.gov.tr/adiyaman/duyurular/typ-alim-sonuclari-asil-ve-yedek-aday-listesi-10-07-2024//

KASTAMONU TYP KURA SONUÇLARI: https://aile.gov.tr/kastamonu/duyurular/iskur-typ-toplum-yararina-projesi-kura-sonuclari-09-07-2024/

HATAY TYP KURA SONUÇLARI: http://www.hatay.gov.tr/hatay-valiligi-650-kisilik-typ-kura-cekimi-sonuc-listesi

KAYSERİ TYP KURA SONUÇLARI: https://www.aile.gov.tr/kayseri/duyurular/typ-kapsaminda-calisacak-kisilere-ait-noter-kura-cekimi-sonuc-listesi-16-07-2024/

KONYA TYP SONUÇLARI: https://aile.gov.tr/konya

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