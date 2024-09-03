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Hastanede çalışacak temizlik görevlisi aranıyor! KPSS yok yaş şartı yok

İş arayanları sevindiren bir gelişme yaşandı. Son alınan bilgilere göre hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için yeni alımlar başladı. Bu alımlar kapsamında KPSS, mülakat ve yaş şartı aranmayacak. İşte başvuru yapacakların detayları...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 15:39 Güncelleme 03 Eylül 2024, 15:39
Hastanede çalışacak temizlik görevlisi aranıyor! KPSS yok yaş şartı yok

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İş arayanların en çok merak ettiği konular arasında hastane personeli alımları yer alıyor. Yapılan son açıklamalara göre temizlik görevlisi pozisyonu için alımlar başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların şartları açıklandı ve sürecin nasıl işleyeceğine dair netlik sağlandı.

KPSS Şartı Aranmıyor

İŞKUR güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarına personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için alımlar yapılacak. Dikkat çeken en önemli detaylardan biri de KPSS puan şartı aranmaması. Özel sektörde alım yapılacağı için KPSS puanı aranmıyor.

Temizlik Personeli Başvuru Şartları Nelerdir?

Hastanelerde temizlik personeli olarak çalışmak isteyen adayların başvuru şartları netleştirilmiştir. İlanlara başvuruda bulunmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Başvuru tarihi itibarıyla ilanın yayınlandığı il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek

Temiz adli sicil ve olumlu güvenlik kaydına sahip olmak

Bu şartları sağlayan adayların başvurularını hızlı bir şekilde yapabilecekleri belirtilmiştir.

Belirtilen başvuru şartlarını sağlayan adaylar İŞKUR'un online sistemi üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ayrıca dileyen adaylar İŞKUR şubelerine giderek de başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunacak adayların, şirketler tarafından belirtilen özel şartları dikkatlice incelemeleri önerilmektedir çünkü bu şartlar şirketten şirkete değişiklik gösterebilmektedir.

İşte İlanlar

BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=9139

NOT: Linki tarayıcınıza kopyala yapıştır şeklinde aktif edin

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