Hastanede çalışacak temizlik görevlisi aranıyor! KPSS yok yaş şartı yok

İş arayanların en çok merak ettiği konular arasında hastane personeli alımları yer alıyor. Yapılan son açıklamalara göre temizlik görevlisi pozisyonu için alımlar başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların şartları açıklandı ve sürecin nasıl işleyeceğine dair netlik sağlandı.