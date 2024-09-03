Hastanede çalışacak temizlik görevlisi aranıyor! KPSS yok yaş şartı yok

İş arayanların en çok merak ettiği konular arasında hastane personeli alımları yer alıyor. Yapılan son açıklamalara göre temizlik görevlisi pozisyonu için alımlar başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların şartları açıklandı ve sürecin nasıl işleyeceğine dair netlik sağlandı.
KPSS Şartı Aranmıyor
İŞKUR güncel iş ilanlarıyla farklı meslek gruplarına personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda hastanelerde temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyenler için alımlar yapılacak. Dikkat çeken en önemli detaylardan biri de KPSS puan şartı aranmaması. Özel sektörde alım yapılacağı için KPSS puanı aranmıyor.
Temizlik Personeli Başvuru Şartları Nelerdir?
Hastanelerde temizlik personeli olarak çalışmak isteyen adayların başvuru şartları netleştirilmiştir. İlanlara başvuruda bulunmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az ilkokul mezunu olmak
Çalışmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
Başvuru tarihi itibarıyla ilanın yayınlandığı il veya ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek
Temiz adli sicil ve olumlu güvenlik kaydına sahip olmak
Bu şartları sağlayan adayların başvurularını hızlı bir şekilde yapabilecekleri belirtilmiştir.