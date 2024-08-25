İŞKUR 28 İl İçin KPSS’li, KPSS’siz Belediyede İş İlanı Yayımladı! 2024 Kamu Personel Alımları: Güvenlik, Mimar, Şoför, Sağlık Sekreteri, Muhasebeci, Tekniker...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 🇹🇷 Türk vatandaşı olmak,

b) ⚖️ Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) ⛓️ Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak veya belirli suçlardan (devlet güvenliği, anayasal düzen, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, vs.) hüküm giymemiş olmak,

d) 🪖 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerlik görevini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 🩺 Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) 📋 İlan edilen pozisyonlara ait diğer başvuru şartlarını taşımak.

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