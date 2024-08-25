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İŞKUR 28 İl İçin KPSS'li, KPSS'siz Belediyede İş İlanı Yayımladı! 2024 Kamu Personel Alımları: Güvenlik, Mimar, Şoför, Sağlık Sekreteri, Muhasebeci, Tekniker...

Geçtiğimiz gün İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar büyük bir ilgiyle karşılanıyor. 2024 yılında farklı illerdeki belediyelere, KPSS puanı şartı aranan ve aranmayan kadrolara personel alımı yapılacağı duyuruldu. Toplamda 826 kişinin işe alınacağı bu alımlar, hem KPSS'li hem de KPSS'siz olarak gerçekleştirilecek. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru detayları belediyelerin resmi duyurularında yer alıyor ve başvurular Kamu İlanları sayfası ile İŞKUR üzerinden yapılabiliyor. İşte iş ilanları hakkında tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 17:22 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 17:23
İŞKUR 28 İl İçin KPSS’li, KPSS’siz Belediyede İş İlanı Yayımladı! 2024 Kamu Personel Alımları: Güvenlik, Mimar, Şoför, Sağlık Sekreteri, Muhasebeci, Tekniker...

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İŞKUR tarafından yayımlanann ilanlara göre 28 ilde toplam 826 personel alınacak. Alım yapılacak kadrolar arasında güvenlik görevlisi, itfaiye eri, sağlık sekreteri, mühendis, tekniker, veteriner hekim, büro personeli gibi pozisyonlar bulunuyor. İşte detaylar..

2024 yılı kamu personel alımları, devlet memuru olmayı hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Kamu kurum ve kuruluşları, çeşitli pozisyonlarda binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar, KPSS puanına sahip olanlar ve KPSS şartı aranmayan pozisyonlar olmak üzere iki ana kategoride yapılacak. İşte İŞKUR tarafından paylaşılan ilanlar...

👷‍♂️ ALIM YAPILACAK KADROLAR 👷‍♀️

🛡️ Güvenlik Görevlisi
🚛 Şoför
🛠️ Tekniker
💼 Büro İşçisi
💬 Halkla İlişkiler Görevlisi
🧑‍🔧 Destek Personeli
🗑️ Çöpçü
🏥 Sağlık Sekreteri
🖨️ Büro Personeli
🏛️ Mimar
🧑‍💻 Mühendis
🏥 Sağlık Teknikeri
🐾 Veteriner Hekim
🚒 İtfaiye Eri
💰 Muhasebeci

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 🇹🇷 Türk vatandaşı olmak,

b) ⚖️ Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) ⛓️ Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak veya belirli suçlardan (devlet güvenliği, anayasal düzen, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, vs.) hüküm giymemiş olmak,

d) 🪖 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerlik görevini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 🩺 Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) 📋 İlan edilen pozisyonlara ait diğer başvuru şartlarını taşımak.

İŞKUR BELEDİYE İŞ İLANLARI VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

🎯 KPSS'Lİ BELEDİYE MEMUR ALIM İLANLARI 🎯

📌 Hopa Belediyesi memur alım ilanı
📌 Maden Belediyesi memur alım ilanı
📌 Eleşkirt Belediyesi memur alım ilanı
📌 Özburun Belediyesi memur alım ilanı
📌 Alay Belediyesi memur alım ilanı
📌 Taşköprü Belediyesi memur alım ilanı

🚀 KPSS'SİZ BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI 🚀

📍 Denizli Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Bursa İnegöl Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Beylikdüzü Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Aydın Kuşadası Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Zeytinburnu Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Fatih Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Arnavutköy Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Batman İkiköprü Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Gümüşhane Söğütlü Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Ankara Nallıhan Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Sinop Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı

📍 Şırnak İdil Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Kütahya Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Muş Bulanık Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Mardin Kızıltepe Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İzmir Tire Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Malatya Kale Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Yalova Esenköy Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Balıkesir Gömeç Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Üsküdar Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Eskişehir Mahmudiye Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Bursa Yenişehir Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı

📢 KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI TÜM İLANLARI 📢

🚍 Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. - 🗓️ 25.10.2024
🚍 Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş. - 🗓️ 31.12.2024
💻 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 🗓️ 31.10.2024
💻 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 🗓️ 31.10.2024
💻 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 🗓️ 31.12.2024
💻 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK - 🗓️ 31.12.2024
🏺 Aydın Tralleis Kazı Başkanlığı - 🗓️ 15.09.2024
🏺 Aydın Kuşadası Kadıkalesi Kazısı Başkanlığı - 🗓️ 15.09.2024
💻 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK - 🗓️ 17.10.2024
🏙️ Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. - 🗓️ 31.08.2024
🏦 İzmir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024
🍽️ Aydın Didim Dibel Pers.Hiz.Tur.İnş.Tem.Gıda.San ve Tic.A.Ş. - 🗓️ 01.09.2024
🚿 İstanbul Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024
🚧 İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 29.08.2024
🏙️ Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. - 🗓️ 29.08.2024
🚿 İstanbul Sarbel Organizasyon Tem. Spor Hizm. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024
🏺 Sivas Yıldızeli Kayalıpınar Örenyeri Kazı Başkanlığı - 🗓️ 31.10.2024
🏢 İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024

🚧 İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 01.09.2024
💧 İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 30.08.2024
💧 İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 05.09.2024
🏙️ Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024
🔥 İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. - 🗓️ 30.08.2024
🔬 ANKARA TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu Başkanlığı - 🗓️ 27.08.2024
🌳 Boluyu Seviyorum A.Ş. - 🗓️ 30.08.2024
🏖️ Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. - 🗓️ 06.09.2024
🚧 İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 06.09.2024
🍽️ Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş - 🗓️ 31.08.2024
🔬 Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı - 🗓️ 02.09.2024
🛰️ Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. - 🗓️ 30.09.2024
🏙️ Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024
👷 İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024
🛰️ Ankara TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletmesi A.Ş. - 🗓️ 20.09.2024
🎓 Denizli 80. Yıl Öğretmenevi İktisat ve Aso Müdürlüğü - 🗓️ 25.08.2024
👷 Burdur Dirmilcik İnş. Toprak Ürünleri Mak. Tech. Tem. Hiz. Taş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. - 🗓️ 25.08.2024
🏙️ Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. - 🗓️ 30.08.2024
♻️ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ A.Ş.) - 🗓️ 27.08.2024
🏙️ İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) - 🗓️ 28.08.2024
🛠️ İstanbul Üsküdar Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. - 🗓️ 25.08.2024
👷 Çanakkale Kentsel Hizmetler Müh. Müt. Tic. ve San. A.Ş. - 🗓️ 26.08.2024
💦 Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri Turizm ve Tic.A.Ş. - 🗓️ 27.08.2024
🌳 İzmir Tire Belediyesi Personel A.Ş. - 🗓️ 26.08.2024

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarda maaşlar ve diğer şartlar zamanla değişebilir. Bu nedenle, ilanlarda belirtilen bilgilerin güncel olup olmadığını doğrulamak önemlidir. Detaylı ve en güncel bilgilere ulaşmak için, ilgili ilanları işkur.gov.tr adresinden incelemeniz tavsiye edilir. Herhangi bir değişiklik veya güncelleme durumunda resmi kaynaklardan bilgi almak, en doğru ve güvenilir veriye ulaşmanızı sağlar.

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