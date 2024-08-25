İŞKUR 28 İl İçin KPSS’li, KPSS’siz Belediyede İş İlanı Yayımladı! 2024 Kamu Personel Alımları: Güvenlik, Mimar, Şoför, Sağlık Sekreteri, Muhasebeci, Tekniker...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) 🇹🇷 Türk vatandaşı olmak,
b) ⚖️ Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) ⛓️ Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan 1 yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak veya belirli suçlardan (devlet güvenliği, anayasal düzen, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, vs.) hüküm giymemiş olmak,
d) 🪖 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak ya da askerlik görevini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 🩺 Görevini devamlı yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) 📋 İlan edilen pozisyonlara ait diğer başvuru şartlarını taşımak.
İŞKUR BELEDİYE İŞ İLANLARI VE ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ
🎯 KPSS'Lİ BELEDİYE MEMUR ALIM İLANLARI 🎯
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📍 İstanbul Zeytinburnu Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Fatih Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Arnavutköy Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
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📍 Gümüşhane Söğütlü Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Ankara Nallıhan Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Sinop Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Şırnak İdil Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Kütahya Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Muş Bulanık Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Mardin Kızıltepe Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İzmir Tire Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Malatya Kale Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Yalova Esenköy Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 Balıkesir Gömeç Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
📍 İstanbul Üsküdar Belediyesi KPSS'siz personel alım ilanı
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🚿 İstanbul Sarbel Organizasyon Tem. Spor Hizm. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. - 🗓️ 31.08.2024
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