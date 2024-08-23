KPSS 55 65 70 75 80 puanla düz memur alımı başladı! Kadın erkek hemen başvurabilir! İşte kadrolar

Son dönemde, belediyeler çeşitli pozisyonlar için kapılarını açmış durumda. Özellikle ilk defa atanacak olan memurlar için bu, kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı olarak görülebilir. Adaylar için belirlenen başvuru şartları oldukça standart; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak ve TCK kapsamında ciddi suçlardan mahkum edilmemiş olmak gibi temel kriterler aranmakta.
KPSS'li Başvuru Koşulları ve Detayları
Erkek adaylar için askerlik durumu da göz önünde bulundurulan şartlar arasında. Askerlik ile ilişiği olmayan, askerlik çağına henüz gelmemiş ya da askerlik görevini tamamlamış olanlar tercih sebebi. Ayrıca, adayların herhangi bir bedensel ya da zihinsel engellerinin bulunmaması ve görevlerini aksatmayacak sağlık durumunda olmaları gerekiyor. Her bir pozisyon için aranan özel şartlar da ilanlarda belirtiliyor.
KPSS'li İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları
Kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli tarihler şu şekilde sıralanıyor:
Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adayı Alım İlanı 28.08.2024
BDDK Meslek Personeli Sınav İlanı 04.09.2024