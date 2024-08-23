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KPSS 55 65 70 75 80 puanla düz memur alımı başladı! Kadın erkek hemen başvurabilir! İşte kadrolar

Türkiye'de kamu görevi peşinde olan vatandaşlar için, İŞKUR üzerinden çeşitli belediyelere yönelik memur alımı ilanları yayımlandı. Bu ilanlar, özellikle KPSS puanına sahip bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. İşte KPSS 55 65 70 75 80 puanla düz memur alımı ilanları ve başvuru şartları.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 16:33 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 16:33
KPSS 55 65 70 75 80 puanla düz memur alımı başladı! Kadın erkek hemen başvurabilir! İşte kadrolar

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Son dönemde, belediyeler çeşitli pozisyonlar için kapılarını açmış durumda. Özellikle ilk defa atanacak olan memurlar için bu, kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı olarak görülebilir. Adaylar için belirlenen başvuru şartları oldukça standart; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak ve TCK kapsamında ciddi suçlardan mahkum edilmemiş olmak gibi temel kriterler aranmakta.

KPSS'li Başvuru Koşulları ve Detayları

Erkek adaylar için askerlik durumu da göz önünde bulundurulan şartlar arasında. Askerlik ile ilişiği olmayan, askerlik çağına henüz gelmemiş ya da askerlik görevini tamamlamış olanlar tercih sebebi. Ayrıca, adayların herhangi bir bedensel ya da zihinsel engellerinin bulunmaması ve görevlerini aksatmayacak sağlık durumunda olmaları gerekiyor. Her bir pozisyon için aranan özel şartlar da ilanlarda belirtiliyor.

KPSS'li İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları

Kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli tarihler şu şekilde sıralanıyor:

Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adayı Alım İlanı 28.08.2024

BDDK Meslek Personeli Sınav İlanı 04.09.2024

Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu Sınav İlanı 10.09.2024

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Memur Alım İlanı 26.09.2024

Ağrı Eleşkirt Belediyesi Memur Alım İlanı 27.09.2024

Niğde Alay Belediyesi Memur Alım İlanı 03.10.2024

Elazığ Maden Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.10.2024

Artvin Hopa Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 04.10.2024

KPSS 55 65 70 75 80 puanla düz memur alımı için tıklayınız

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