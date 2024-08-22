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32. dönem POMEM polis alımı başladı mı? Polis alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte şartlar

Yeni POMEM polis alımları gerçekleştirilecek. Peki, bu alımlar ne zaman yapılacak ve başvuru süreçleri nasıl işleyecek? İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 15:13 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 15:13
32. dönem POMEM polis alımı başladı mı? Polis alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte şartlar

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis kadrolarına yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Zaman daralıyor... Türk Polis Teşkilatımıza katılacak yeni kahramanlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Bu duyurudan anlaşılan o ki, POMEM'de eğitim görmekte olan adaylar yakında mesleğe adım atacak. Onların yerini alacak yeni adaylar için polis alımı yapılacak ve bu kişiler eğitime dahil edilecek.

POMEM Polis Alımı Başvuru Koşulları Açıklandı

Türkiye'nin dört bir yanından polislik mesleğine ilk adımı atmak isteyenler için Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından 2024 yılında yeni alım ilanları bekleniyor. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Polis Akademisi tarafından yürütülen bu süreç, adaylara kariyerlerinde önemli bir kapı aralıyor. Ancak adayların bazı önemli şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Başvuru İçin Gerekenler

Başvuru koşulları arasında ilk olarak, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Ayrıca, 18 ile 26 yaş arası olmaları, yüksekokul veya üniversite mezunu iseler 30 yaşına kadar başvuru yapabilmeleri şart. Fiziksel ve psikolojik sağlık raporları ile mesleğe uygun olduklarını kanıtlamaları ve adli sicil kayıtlarının temiz olması da başvuru kriterleri arasında.

Eğitim ve Değerlendirme Süreci

Adaylar öncelikle yazılı sınavda genel kültür, yetenek ve polisiye bilgilerini sınamak zorunda. Yazılı sınavı geçenler fiziki yeterlilik testine ve mülakata davet edilecekler. Fiziki testler, adayların kondisyon ve dayanıklılıklarını değerlendirirken, mülakat ise kişisel ve profesyonel yetkinlikleri ölçümleyecek.

Başvuru Zamanı ve Diğer Bilgiler

Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı; ancak yıl sonuna doğru yeni bir duyurunun yapılması bekleniyor.

Bu süreçte adayların dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, başvuru şartlarını titizlikle incelemek ve süreci yakından takip etmek olacaktır.

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