32. dönem POMEM polis alımı başladı mı? Polis alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte şartlar

Başvuru İçin Gerekenler
Başvuru koşulları arasında ilk olarak, adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Ayrıca, 18 ile 26 yaş arası olmaları, yüksekokul veya üniversite mezunu iseler 30 yaşına kadar başvuru yapabilmeleri şart. Fiziksel ve psikolojik sağlık raporları ile mesleğe uygun olduklarını kanıtlamaları ve adli sicil kayıtlarının temiz olması da başvuru kriterleri arasında.
Eğitim ve Değerlendirme Süreci
Adaylar öncelikle yazılı sınavda genel kültür, yetenek ve polisiye bilgilerini sınamak zorunda. Yazılı sınavı geçenler fiziki yeterlilik testine ve mülakata davet edilecekler. Fiziki testler, adayların kondisyon ve dayanıklılıklarını değerlendirirken, mülakat ise kişisel ve profesyonel yetkinlikleri ölçümleyecek.
Başvuru Zamanı ve Diğer Bilgiler
Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı; ancak yıl sonuna doğru yeni bir duyurunun yapılması bekleniyor.
Bu süreçte adayların dikkat etmeleri gereken en önemli nokta, başvuru şartlarını titizlikle incelemek ve süreci yakından takip etmek olacaktır.