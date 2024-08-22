32. dönem POMEM polis alımı başladı mı? Polis alımı başvuru tarihi ne zaman? İşte şartlar

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis kadrolarına yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "Zaman daralıyor... Türk Polis Teşkilatımıza katılacak yeni kahramanlarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Bu duyurudan anlaşılan o ki, POMEM'de eğitim görmekte olan adaylar yakında mesleğe adım atacak. Onların yerini alacak yeni adaylar için polis alımı yapılacak ve bu kişiler eğitime dahil edilecek.