SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

KPSS 2024 memur alımı boş kontenjanlar listesi - KPSS lisans taban tavan memur atama puanları

KPSS 2024 lisans sonuçlarının açıklamasının ardından 2024 KPSS lisans düzeyi memur atama puanlarının ne olacağı merak konusu oldu. KPSS memur atama puanları, çeşitli meslek gruplarının ihtiyaçları, adayların tercihleri ve başvuru yoğunluğu gibi etmenlerle şekilleniyor. Adaylar, atama yapılacak pozisyonları belirlemek üzere ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzları dikkatle incelemeli ve kendi puanlarını, kılavuzda yer alan taban puanlarla karşılaştırmalıdır. Peki KPSS lisans taban tavan memur atama puanları nedir? İşte detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 10:35 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 10:35
KPSS 2024 memur alımı boş kontenjanlar listesi - KPSS lisans taban tavan memur atama puanları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KPSS memur atama puanları, adayların kariyer yollarını belirlemede kritik bir rol oynar. Bu puanlar, farklı meslek gruplarının nitelikli aday ihtiyacını, adayların mesleki tercihlerini ve genel başvuru yoğunluğunu yansıtan bir dizi etmenden etkilenmektedir. Bu nedenle, adaylar ÖSYM tarafından belirlenen atama sürecini en iyi şekilde yönetebilmek için resmi kılavuzları dikkatle incelemelidir. Bu kılavuzlar, her meslek dalı için belirlenen taban puanları içerir ve adayların bu puanlarla kendi sınav sonuçlarını karşılaştırmaları gerekmektedir. Bu karşılaştırma, adayların hangi pozisyonlara atanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu görmelerini sağlar ve onlara stratejik bir şekilde tercih yapma imkanı tanır. ÖSYM'nin yayımladığı bu değerli rehberler, adayların memur olma yolunda izleyecekleri rota üzerinde bilinçli ve bilgiye dayalı kararlar vermelerine yardımcı olur. Peki KPSS lisans taban tavan memur atama puanları nedir? İşte detaylar.

2024 ÖSYM KPSS lisans taban puanları!
KPSSP121 Puan Türü Nedir, Nasıl Hesaplanır?
KPSS P1-P2-P3 nedir, ne demek, atamada ne işe yarar?

KPSS Lisans Taban Tavan Memur Atama Puanları

ÖSYM'nin belirlediği 2024 KPSS memur olma puanlarına göre, farklı mühendislik branşlarından veteriner hekimliğe, devlet hava meydanları işletmeciliğinden üniversite kadrolarına kadar pek çok alanda puanlar göze çarpıyor. Örneğin, bilgisayar mühendisliği pozisyonu için gereken minimum puan 84,77571 iken, inşaat mühendisliği için bu puan 89,68326'ya yükseliyor. Veteriner hekim olabilmek için gereken puan ise 77,17902 olarak belirlenmiş. Devlet hava meydanlarında ARFF memuru olarak görev almak isteyenlerin ise en az 81,19993 puan almaları gerekmektedir.

KPSS Lisans Taban Tavan Memur Atama Puanları Listesi İçin Tıklayınız

KPSS puanları, bölüme ve mesleğe göre değişiklik gösterebilmekte. Adaylar, tercih yaparken bu puanları dikkate almalı ve meslek grupları arasında kendi şanslarını değerlendirmeli. Ayrıca, hangi kurumda çalışabileceklerini daha iyi anlayabilmeleri için ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzları incelenmelidir.

KPSS puan türleri, KPSS P1, P2 ve P3 olmak üzere çeşitlenmekte ve atamalar bu puan türlerine göre yapılmakta. KPSS puanlarının geçerlilik süresi ise iki yıl. Bu süre zarfında, eğer bir kamu kurumu personel alımı yapmazsa, KPSS puanının geçerliliği uzatılabilir ya da sonraki yıllarda yapılan sınav puanları kullanılabilir. Bu bağlamda, KPSS puanlarıyla nerelere girilebileceği ve atama yapılan pozisyonlar hakkında bilgi edinmek için geçmiş yılların tercih sonuçlarına bakmak faydalı olabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Asgari ücrete enflasyon ayarı! 4 formül masada: Yeni oranlarla zamlı 2024 Ocak maaşı ne kadar olacak?
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Paris gezisinin diyeti mi ödendi?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan yeni Anayasa mesajı: Bu hedeften bir an bile uzaklaşmış değiliz
Fenerbahçe’de kasa dolacak! 2 yıldızdan 20 milyon euro
Kemal Kılıçdaroğlu hançercisi Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Özgür Özel tasfiye mi edilecek?
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı! O bölgeler için alarm verildi... HAVA DURUMU
Galatasaray’a 60 milyon euroluk Zaha müjdesi!
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı’dan Poyraz hakkında ilk açıklama! Deniz Uğur tarih verdi: Saldırı altındayım
Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!
SON DAKİKA