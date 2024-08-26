İŞKUR üzerinden KPSS şartsız ETİ personel alımı! İşte ETİ işçi alımı şartları ve kadrolar!

Toplamda 264 işçi alımı yapılacak olup, lise mezunu adaylar için KPSS'siz kura sistemi, ön lisans mezunu adaylar için ise KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları ilanın tam metninde ve haberimizde yer almaktadır.

Proses İşçisi

Proses işçisi, endüstriyel üretim süreçlerinde önemli bir rol oynayan, üretim hattında çeşitli sorumlulukları olan kişilere verilen addır. Bu pozisyonda çalışacak olanlar, makine kullanımı, üretim aşamalarını takip etme ve kalite kontrol gibi görevleri yerine getirirler. Eti Maden'in aradığı proses işçileri için dikkatli, disiplinli ve teknik bilgiye sahip olma özellikleri ön planda tutulmaktadır. İdeal adaylar, meslek liseleri veya mesleki eğitim programlarından mezun kişilerdir.