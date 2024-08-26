İŞKUR üzerinden KPSS şartsız ETİ personel alımı! İşte ETİ işçi alımı şartları ve kadrolar!

Toplamda 264 işçi alımı yapılacak olup, lise mezunu adaylar için KPSS'siz kura sistemi, ön lisans mezunu adaylar için ise KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları ilanın tam metninde ve haberimizde yer almaktadır.
Proses İşçisi
Proses işçisi, endüstriyel üretim süreçlerinde önemli bir rol oynayan, üretim hattında çeşitli sorumlulukları olan kişilere verilen addır. Bu pozisyonda çalışacak olanlar, makine kullanımı, üretim aşamalarını takip etme ve kalite kontrol gibi görevleri yerine getirirler. Eti Maden'in aradığı proses işçileri için dikkatli, disiplinli ve teknik bilgiye sahip olma özellikleri ön planda tutulmaktadır. İdeal adaylar, meslek liseleri veya mesleki eğitim programlarından mezun kişilerdir.
Başvuru Koşulları ve Süreci
Eti Maden işçi alımı için belirlenen genel şartlar şunlardır:
Adayların, ilanın yayımlandığı tarihte 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
Başvuru süresi içinde belirtilen öğrenim durumlarına ve özel şartlara sahip olunmalı.
Adayların son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen bölümlerden mezun olmaları şart.
İşe başlayan işçiler için 2 aylık deneme süresi uygulanacak.