KPSS 2024/6 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama sayfası!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce kişiye istihdam sağlayacak yeni bir adım attı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, çok sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldı. Adayların merakla beklediği KPSS-2024/6 tercih sonuçları açıklandı. İşte merak edilenler...