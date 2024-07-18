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KPSS 2024/6 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama sayfası!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görev almak isteyen binlerce adayın gözü kulağı KPSS-2024/6 tercihlerine çevrilmişti. 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden tamamlayan olan adaylar tercihlerin açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM'den konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, KPSS 2024/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 15:41 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 15:41
KPSS 2024/6 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama sayfası!

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce kişiye istihdam sağlayacak yeni bir adım attı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, çok sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldı. Adayların merakla beklediği KPSS-2024/6 tercih sonuçları açıklandı. İşte merak edilenler...

KPSS-2024/6 MEB TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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