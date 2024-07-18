KPSS 2024/6 tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MEB sözleşmeli personel alımı sonuç sorgulama sayfası!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce kişiye istihdam sağlayacak yeni bir adım attı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, çok sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldı. Adayların merakla beklediği KPSS-2024/6 tercih sonuçları açıklandı. İşte merak edilenler...
KPSS-2024/6 MEB TERCİHİ NASIL YAPILIR?
KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
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KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.