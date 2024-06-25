KPSS Taban Olmadan Büro Memuru, Harita Teknikeri, Memur ve Personel Alımı Başvuru Şartları Nedir? İşte TPAO İŞKUR İş İlanları

TPAO , İŞKUR üzerinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Az önce İŞKUR'da görülen ilana göre, TPAO engelli personel alımı yapmayı planlamaktadır. Bu süreçte, alımlar 18 yaşını geçmiş bireyler arasından yapılacaktır.

Hastane, okul ve bankalar 2300 ÖGG alımı yapacak!

Kamu İşçi Alımı Kontenjan Dağılımı Nasıl Yapılacak? TPAO, Kırklareli Lüleburgaz'da çalıştırılmak üzere şu pozisyonlar için toplamda 2 engelli işçi alacak:

KPSS Şartı Gerekiyor mu? İlgili memur ve personel alımları için KPSS şartı aranacak; ancak adaylardan belirli bir puan beklentisi olmayacaktır. EKPSS'ye girmiş olmak yeterli olacaktır.

Büro Memuru İçin Özel Şartlar: Adayların aşağıdaki eğitim programlarından birinden mezun olmaları gerekmektedir:

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Yönetici Asistanlığı ve Ofis Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetimi gibi ön lisans programları.