"Migros, Bim, A101 ve Şok'ta Personel Alımı: 24.550 TL Maaşla Çalışma Fırsatı!"

Dev mağazalar, personel takviyesi için çağrı yapıyor: Migros, Bim, A101 ve Şok'ta açık pozisyonlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylar.
Dev mağazalar, personel takviyesi için çağrı yapıyor: Migros, Bim, A101 ve Şok'ta açık pozisyonlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylar.
Marketler, personel ve işçi alımı için büyük bir kampanya başlattı. Yüzlerce pozisyona yapılan bu alımlar, internet üzerinden ve doğrudan mağaza şubeleri aracılığıyla kabul edilmeye başlandı.
Marketlerde çalışacak personel adaylarının aşağıdaki genel özelliklere sahip olmaları beklenmektedir:
Aşağıda belirtilen pozisyonlara personel alımı yapılacaktır:
Kariyer sayfaları üzerinden yayınlanan duyurulara göre, başvurular online olarak alınmaya başlanmıştır. İlgili kariyer sayfalarından başvurunuzu yapabilirsiniz.
Bim iş ilanları için: "https://www.kariyer.net/firma-profil/bim-birlesik-magazalar-a-s-1888-9746"
A101 personel alım ilanları için: "https://www.kariyer.net/is-ilanlari?kw=a101"
Şok personel alım ilanları için: "https://www.kariyer.net/firma-profil/sok-marketler-4325-233357"
Migros kariyer sayfası: "https://www.kariyer.net/firma-profil/migros-ticaret-a-s-15471-6001"
Bu adreslere girerek özgeçmişinizi oluşturabilir ve ilanlara başvurabilirsiniz.
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