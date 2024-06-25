"Migros, Bim, A101 ve Şok'ta Personel Alımı: 24.550 TL Maaşla Çalışma Fırsatı!"

Dev mağazalar, personel takviyesi için çağrı yapıyor: Migros , Bim , A101 ve Şok 'ta açık pozisyonlar ve başvuru süreçleri hakkında detaylar.

MARKETLER İNİSİYATİF ALDI

Marketler, personel ve işçi alımı için büyük bir kampanya başlattı. Yüzlerce pozisyona yapılan bu alımlar, internet üzerinden ve doğrudan mağaza şubeleri aracılığıyla kabul edilmeye başlandı.