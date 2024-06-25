İŞKUR büro memuru ve büro işçisi alımı başvuru şartları ve detayları: En az lise mezunu büro memuru ve büro işçisi alımı başvurusu başladı

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre, Türkiye genelinde en az lise mezunu adaylar arasından büro memuru alımları gerçekleştirilecek. Bu yazıda, İŞKUR'un ilanları ve başvuru detayları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.