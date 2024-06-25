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İŞKUR büro memuru ve büro işçisi alımı başvuru şartları ve detayları: En az lise mezunu büro memuru ve büro işçisi alımı başvurusu başladı

İŞKUR, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, en az lise mezunu adaylar için Türkiye genelinde büro memuru pozisyonlarına çok sayıda alım yapılacağını belirtti. İlanlar ve başvuru sürecine dair detaylar İŞKUR'un internet sitesinde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 09:52 Güncelleme 25 Haziran 2024, 09:52
İŞKUR büro memuru ve büro işçisi alımı başvuru şartları ve detayları: En az lise mezunu büro memuru ve büro işçisi alımı başvurusu başladı

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İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre, Türkiye genelinde en az lise mezunu adaylar arasından büro memuru alımları gerçekleştirilecek. Bu yazıda, İŞKUR'un ilanları ve başvuru detayları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İŞKUR Duyurusu ve Detaylar

İŞKUR üzerinde yayımlanan personel alım ilanları aşağıdaki gibidir:

  • Büro İşçisi: 179
  • Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı: 4
  • Büro Memuru (Dış Ticaret): 3
  • Büro Memuru (Genel): 668
  • Büro Memuru (İdari İşler): 15
  • Büro Yönetimi Elemanı: 14
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Teknikeri: 17
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Başvuru Şartları

Büro memuru olarak çalışmak isteyen adaylar için belirlenen başvuru şartları şu şekildedir:

  • En az lise veya üniversite mezunu olmak
  • Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek
  • İyi iletişim becerilerine sahip olmak
  • Öğrenmeye açık ve istekli olmak

  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek
  • Dış görünüşüne özen göstermek
  • Güler yüzlü ve pozitif bir tutuma sahip olmak
  • İş takibini etkin bir şekilde yapabilmek

Büro Memuru Alım İlanları

İŞKUR üzerinden yayımlanan büro memuru alım ilanlarına dair bazı örnekler aşağıda verilmiştir:

Başvuru Süreci

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki adımları takip etmesi gerekmektedir:

  1. İŞKUR E-Şube adresine tıklayın.
  2. Açılan sayfada "İş Arayan" kısmından giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda "İş İlanları" yazan yere tıklayın.
  4. İş arama sayfası açılacaktır. Burada, aradığınız pozisyonu yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazın ve "Ara" butonuna tıklayın.
  5. İlanlar aşağıda sıralanacaktır. İlgili ilanı seçerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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