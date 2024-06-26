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22.700 TL Maaş + SGK Sigorta Girişi! İŞKUR TYP 26-28 Haziran Personel Alımı Başvuru Şartları Açıklandı!

Yeni personel alımı ilanları, İŞKUR aracılığıyla düzenli olarak yayımlanmaktadır. Bu ilanlar, özellikle Valilikler ve Kaymakamlıklar bünyesindeki geçici görev yerleri için Geçici Madde 5 kapsamında sunulmaktadır. Geçici kadrolarda çalışmak isteyen bireyler için önemli bir istihdam kapısı açan bu fırsatlar, iş arayanların dikkatini çekmektedir. İŞKUR'un duyurduğu bu ilanlar, geçici süreli de olsa istihdam sağlamakta ve iş gücü piyasasına katkı sunmaktadır. Başvuru süreci ve şartlar hakkında detaylı bilgiler İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer almakta olup, adaylar bu platform üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Bu fırsatlar, geçici iş arayanlar için büyük bir olanak sunarak, geçici kadrolarda görev almak isteyen bireylerin iş hayatına katılmalarını sağlamaktadır.

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Giriş Tarihi 26 Haziran 2024, 09:28 Güncelleme 26 Haziran 2024, 09:37
22.700 TL Maaş + SGK Sigorta Girişi! İŞKUR TYP 26-28 Haziran Personel Alımı Başvuru Şartları Açıklandı!

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Her bir ilandan belirli aralıklarla haberdar olan İŞKUR, kamu kurumları ve bakanlıkların ihtiyaçlarına cevap verirken, adayların belirli kriterlere göre başvurularını almaktadır.

Erzincan'da TYP kapsamında alınacak personel için son başvuru tarihi 25 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. İş ilanları şu şekildedir:

Erzincan Merkez İl Kültür Turizm Müdürlüğü 15 kişi, İş İlanı No: 320716

Erzincan Merkez İl Müftülüğü 7 kişi, İş İlanı No: 320979 Kırıklareli ve Ankara illerinde de benzer şekilde, belirlenen tarihlerde alımlar yapılacaktır.

Kırşehir, Karaman, Kars, Bitlis ve Muş illerinde de çeşitli kurumlara personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihleri ve detaylar şöyledir:

Kırşehir Merkez 145 kişi, İş İlanı No: 320994

Karaman Kazımkarabekir 10 kişi, İş İlanı No: 320999

Kars Sarıkamış 10 kişi, İş İlanı No: 320807

Bitlis'te çeşitli ilçelerden toplamda 157 kişi, İş İlanı Numaraları: 320988, 320989, 320990, 320991, 320992, 320995, 320996

Muş Merkez 8 kişi, İş İlanı No: 320985

Antalya, Aksaray ve Gümüşhane illerinde de personel alımları planlanmakta, bunlar arasında camilere ve Kur'an kurslarına yapılan alımlar dikkat çekmektedir. İlgili ilanlar, il müftülükleri aracılığıyla duyurulmuştur.

TYP'de çalışanlar, kadroya geçiş konusunda büyük bir beklenti içinde olup, bu konuda olumlu haberlerin yakın zamanda duyurulması beklenmektedir. Öte yandan, TYP süresi son gelen bilgilerle 6 aydan 9 aya çıkarılmıştır.

Başvuru koşulları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kuruma kayıtlı olma, 18 yaşını tamamlamış olma ve belirli sosyal sigorta kriterlerine uyma yer almakta.

Başvuruların Yapılış Biçimi ve Zamanlaması Nedir?

İş arayanlar, TYP başvurularını yalnızca İŞKUR platformu üzerinden gerçekleştireceklerdir. Bu amaçla, "https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx" web adresine e-Devlet kimlik doğrulamasıyla erişim sağladıktan sonra, aşağıda sunulan ilçe dizinine uygun şekilde araştırma yapabilirsiniz.

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