22.700 TL Maaş + SGK Sigorta Girişi! İŞKUR TYP 26-28 Haziran Personel Alımı Başvuru Şartları Açıklandı!

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Her bir ilandan belirli aralıklarla haberdar olan İŞKUR, kamu kurumları ve bakanlıkların ihtiyaçlarına cevap verirken, adayların belirli kriterlere göre başvurularını almaktadır.

Erzincan'da TYP kapsamında alınacak personel için son başvuru tarihi 25 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. İş ilanları şu şekildedir: Erzincan Merkez İl Kültür Turizm Müdürlüğü 15 kişi, İş İlanı No: 320716 Erzincan Merkez İl Müftülüğü 7 kişi, İş İlanı No: 320979 Kırıklareli ve Ankara illerinde de benzer şekilde, belirlenen tarihlerde alımlar yapılacaktır.