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"Özel Güvenlik Görevlisi Alımları: İŞKUR Başvuru Şartları ve 35.000 TL Maaş!" Hastane, Okul Ve Bankalar...

Güvenlik personeli alımıyla ilgili duyurular yapıldı. Bu kapsamda, farklı sektörlerde çalışacak güvenlik görevlisi pozisyonları arasında eğitim alanında hastanelerde görev yapacak güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Ayrıca, silahlı özel güvenlik görevlisi olarak 239, silahsız olarak 1054 kişi ve koruma meslek elemanı olarak da 45 kişi istihdam edilecek.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 10:36 Güncelleme 25 Haziran 2024, 10:50
Özel Güvenlik Görevlisi Alımları: İŞKUR Başvuru Şartları ve 35.000 TL Maaş! Hastane, Okul Ve Bankalar...

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İŞKUR, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hastaneler, eğitim kurumları ve finansal kuruluşlar için güvenlik personeli alımını ilan etti. Bu alımlar, kamu ve özel sektör fark gözetmeksizin geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Başvuru sürecinde adayların karşılaması gereken bazı temel kriterler bulunmakta. Bunlar arasında eğitim düzeyi, yaş sınırlaması, sağlık durumu, adli sicil kaydının temiz olması ve özel güvenlik kimlik kartına sahip olma gibi şartlar yer almakta. Ayrıca, adayların etkin iletişim becerilerine sahip olmaları da beklenmektedir.

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Kamu ve özel sektördeki güvenlik görevlisi maaşları, deneyim ve pozisyona göre farklılık göstermektedir. Adaylar, İŞKUR üzerinden yapılan duyurulara online olarak başvuruda bulunabilirler.

Güvenlik Görevlisi Kadroları:

  • Güvenlik Görevlisi (955 Kişi)
  • Eğitim Kurumları için Güvenlik Görevlisi (8 Kişi)
  • Hastane için Güvenlik Görevlisi (2 Kişi)
  • Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi (239 Kişi)
  • Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi (1054 Kişi)
  • Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı (45 Kişi)

Başvuru Koşulları: Özel sektör ilanları çerçevesinde, İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi pozisyonları için ilanlar yayımlanmıştır. Adaylardan beklenen genel ve özel şartlar şunlardır:

  • Eğitim Durumu: Genellikle ilkokul ve üzeri eğitim düzeyinde olmak zorunludur. Bazı durumlarda, özel güvenlik eğitimi de gerekebilir.

  • Yaş Sınırlamaları: Adayların genellikle 18 ila 40 yaş aralığında olmaları istenir.

  • Sağlık Durumu: Adayların fiziksel dayanıklılığa sahip ve genel sağlık durumunun iyi olması gerekir.

  • Suç Kaydı: Suç kaydının temiz olması zorunludur, geçmişte işlenmiş suçlar işe alımı engelleyebilir.

  • Özel Güvenlik Kimlik Kartı: Belirli bölgelerde, bu kartı taşımanız gerekebilir. Bu, ilgili eğitim ve standartları karşılayan kişilere verilir.

  • İletişim Becerileri: Etkili iletişim becerilerine sahip olunması, olayları doğru rapor edebilme ve acil durumlarda etkin müdahale yeteneği gereklidir.

Başvuru Yöntemi: Başvurular, İŞKUR'un online platformu üzerinden yapılır. İlanlara ve gereken şartlara göre değişen koşullar şu şekilde listelenmiştir:

Güvenlik Görevlisi- İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanları

Eğitim Kurumları için Güvenlik Görevlisi - İŞKUR Eğitim Güvenlik İlanları

Hastane için Güvenlik Görevlisi -İŞKUR Hastane Güvenlik İlanları

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi- İŞKUR Silahlı Güvenlik İlanları

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi - İŞKUR Silahsız Güvenlik İlanları

Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı - İŞKUR Özel Güvenlik İlanları

Kamuya Alım Duyurusu: Şehir Hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve benzeri kurumlar için binlerce güvenlik görevlisi alımı yapılacağı ilan edilmiştir.

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