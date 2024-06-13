Adalet Bakanlığı CTE 2024 memur alım ilanları açıklandı! CTE personel alımı KPSS, yaş ve şartlar neler?

Başvuru Şartları Nelerdir?
Adaylardan aranan genel şartlar şu şekilde sıralanabilir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Herhangi bir suç hükümlülüğüne sahip olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
Sağlık durumunun görev yapmaya uygun olması,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
Eğitim ve Yaş Şartları
Adayların en az dört yıllık lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Yaş sınırı olarak ise, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmaları şarttır.
KPSS Puan Şartı ve Sınav Süreci
İdare memuru adaylarından, 2022 yılında yapılan KPSS'den lisans düzeyinde en az 70 puan almış olmaları beklenmektedir. Sözlü sınav ve mülakata, bu puanı alan ve en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kadro sayısının beş katı kadar aday davet edilecektir.
SON DAKİKA MEMUR HABERLERİ, MEMUR VE İŞÇİ ALIMI İLANLARI TAKVİM.COM.TR'DE!