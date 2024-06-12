KPSS şartı yok! Hasta kabul görevlisi, hastane temizlik personeli, hasta bakıcı alımı şartları belli oldu! İŞKUR hastaneler için personel alımlarına başladı!

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İŞKUR, Türkiye genelinde sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda istihdam olanakları sağlayan öncü bir kurum olarak dikkat çekiyor. Özellikle sağlık sektöründe yaşanan kritik personel eksikliğini gidermek için gerçekleştirilen yeni alımlar, iş arayanlar için değerli bir fırsat haline gelmiştir. İŞKUR tarafından sunulan iş imkanları içerisinde, sağlık sektörü için çeşitli pozisyonlar mevcut. Bu pozisyonlar arasında hasta kabul sekreteri, hastane temizlik görevlisi ve hasta bakım asistanı gibi roller bulunmaktadır. Bu roller, sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyen bireyler için önemli birer adım taşını temsil etmektedir.

Maaş ve İş Güvencesi Sağlık sektöründe çalışmak, maddi açıdan da cazip fırsatlar sunmaktadır. İŞKUR'un temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt görevlisi pozisyonları için belirlediği 35.750 TL'lik maaş, iş arayanlar için çekici bir teşvik oluşturmaktadır. Ayrıca, sağlık sektörü sürekli olarak personel ihtiyacı duyan bir alan olduğu için iş güvencesi de yüksektir.