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20-30 Haziran Tarihleri Arasında Özel Hastaneler Personel Alımı ve Başvuru Koşulları Açıklandı!

Türkiye'de özel hastaneler, sağlık sektöründe artan hizmet talebini karşılamak amacıyla çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapmaktadır. Bu alımlar, hastanelerin alanlarında uzman ve profesyonel ekipler kurma hedefini yansıtan ilanlarla kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu anlamda 20-30 Haziran özel hastanelere personel ve işçi alımı ilanları geldi. İşte hastane alımı ilanları ve başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 10:29 Güncelleme 20 Haziran 2024, 10:29
20-30 Haziran Tarihleri Arasında Özel Hastaneler Personel Alımı ve Başvuru Koşulları Açıklandı!

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Türkiye'deki özel hastaneler, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için geniş kapsamlı personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, hastanelerin çeşitli bölümlerinde görev alacak yetkin ve tecrübeli adaylar için mükemmel fırsatlar sunuyor. Türkiye genelindeki özel hastanelerde çalışma imkanı sağlayan bu yeni personel ve işçi alım ilanlarının detayları şu şekildedir: Özel hastaneler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, hem tıbbi hem de idari kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, doktor, hemşire, sağlık teknisyeni gibi tıbbi personelin yanı sıra, idari işler, hasta kabul, muhasebe ve temizlik gibi destek hizmetlerinde görev alacak personel alımları da gerçekleştirilecek.

Temizlik Görevlisi (Hastane)

Özel hastanelerin en temel ihtiyaçlarından biri temizlik görevlileridir. Hijyenin son derece önemli olduğu hastane ortamlarında temizlik görevlileri, hastanenin birçok bölümünde çalışarak temiz ve steril bir çevre sağlamakla sorumludur. Konya/Selçuklu bölgesindeki bir hastane için toplamda 5 açık pozisyon bulunmaktadır. Başvurular il genelinde kabul edilmekte olup, adayların detaylı bilgiye ulaşabilmeleri için ilgili işe alım platformuna üye girişi yapmaları gerekmektedir.

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Hasta Danışmanı

Hasta danışmanları, hastane ziyaretçilerini karşılayan ve onlara yönlendirme yaparak gereken bilgileri veren kişilerdir. Özellikle hastane ortamında hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini artıran bu pozisyon için 10 açık pozisyon bulunmaktadır. Adaylar, pozisyon hakkında daha fazla bilgi almak için sisteme üye girişi yapmalıdır.

Acil Tıp Teknisyeni

Acil tıp teknisyenleri, acil durumlarda ilk müdahaleyi gerçekleştirerek hayati önem taşıyan bir görevi üstlenirler. Bu pozisyon için de 10 açık pozisyon mevcuttur. Başvuru yapacak adayların acil tıp teknisyenliği alanında eğitim almış olmaları ve ilgili sertifikalara sahip olmaları beklenmektedir.

Paramedik / Ambulans ve Acil Bakım / İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

Bu pozisyonlar da, acil sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez elemanları arasında yer alır. Özellikle ambulans hizmetlerinde görev alacak paramedikler için de 10 açık pozisyon duyurulmuştur. Adayların ilgili sağlık eğitimlerini tamamlamış ve gerekli lisanslara sahip olmaları gerekmektedir.

Ebe

Doğumhanelerde çalışacak ebeler için de 10 açık pozisyon bulunmaktadır. Bu pozisyon, özellikle anne ve bebek sağlığını korumak ve doğum sürecinde aktif rol oynamakla ilgilidir.

Hemşire

Hemşirelik, hastanelerin temel sağlık hizmetlerini yürüten önemli bir kadrodur. Özellikle özel hastanelerde hemşire ihtiyacı, geniş bir yelpazede ele alınmaktadır. Bu alanda da 10 açık pozisyon mevcuttur.

İşte Türkiye genelindeki özel hastanelerin açık pozisyonları ve ilan detayları sıralı bir şekilde:

  1. Temizlik Görevlisi (Hastane)

    • Konum: Konya / Selçuklu
    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 5
    • Başvuru: İl Geneli

  2. Hasta Danışmanı

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10

  3. Acil Tıp Teknisyeni

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10

  4. Paramedik/Ambulans ve Acil Bakım/İlk ve Acil Yardım Sağlık Teknikeri

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10

  5. Ebe

    • Pozisyon Türü: Özel / Daimi
    • Açık Pozisyon Sayısı: 10

İŞKUR üzerinden hastane alımı ilanlarına başvuru yapmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

1. İŞKUR'a Kayıt Olma

  • Öncelikle, eğer daha önce İŞKUR'a kayıt olmadıysanız, İŞKUR'un resmi internet sitesine (www.iskur.gov.tr) giderek "İş Arayan" olarak kayıt olmanız gerekmektedir.
  • Kayıt işlemi sırasında TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi girmeniz gerekecektir.

2. İŞKUR'a Giriş Yapma

  • İŞKUR'a kayıt olduktan sonra, kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

3. İş İlanlarını Araştırma

  • Ana sayfada yer alan "İş Arama" menüsüne tıklayın.
  • Açılan sayfada, iş arama kriterlerini belirleyin. Örneğin, "Çalışma Alanı" bölümüne "sağlık", "Meslek" kısmına "hemşire", "temizlik görevlisi" gibi hastane alımlarına uygun pozisyonları yazabilirsiniz.
  • "İl" veya "ilçe" seçerek, yerel bazda arama yapabilirsiniz.

4. İlanlara Başvuru Yapma

  • Arama sonuçlarından ilginizi çeken ilanlara tıklayın. İlan detayları içerisinde, pozisyonun nitelikleri, aranan özellikler ve diğer önemli bilgiler yer alacaktır.
  • İlan detayları sayfasında, başvuru için gereken şartları kontrol edin ve "Başvur" butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

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