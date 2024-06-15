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Haziran ayı İŞKUR TYP ilanları: En az 26.890 TL maaşla TYP başvuru şartları nedir? Çankırı, Erzurum, Sinop, Manisa, Sakarya, Muğla ...

İŞKUR, Türkiye'de iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiren kritik bir devlet kurumu olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştirilen işe alımlar, geçici iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu programlar, kamu sektörünün kısa süreli projelerinde veya mevsimlik işlerde görev alacak personelin temin edilmesini sağlayarak, işsizlik oranlarının azaltılmasına ve geçici iş gücü taleplerinin karşılanmasına önemli katkılar sunmaktadır.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 09:37 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:37
Haziran ayı İŞKUR TYP ilanları: En az 26.890 TL maaşla TYP başvuru şartları nedir? Çankırı, Erzurum, Sinop, Manisa, Sakarya, Muğla ...

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TYP, yani Toplum Yararına Programlar, geçici iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet tarafından yürütülen bir istihdam modelidir. Bu program, özellikle yerel yönetimlerdeki geçici işler için büyük bir iş gücü kaynağı sağlar. İŞKUR, bu program kapsamında düzenli olarak personel alım ilanları yayımlamakta ve birçok kişi için geçici ama önemli istihdam fırsatları oluşturmaktadır.

2024 Yılı İçin Güncellenen TYP Alım Listesi

2024 yılı itibariyle, İŞKUR tarafından yapılan ve 1246 kişilik bir kontenjanı kapsayan TYP personel alımları, çeşitli valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu ilanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki adaylara yerel yönetimlerde geçici iş fırsatları sunmaktadır.

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TYP pozisyonlarına başvurabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve emekli aylığı almıyor olmak gibi kriterler yer almaktadır. Ayrıca, adayların İŞKUR'a kayıtlı olmaları gerekmektedir.

TYP Personel Alımı Listesi Güncellendi!

2024 yılı kapsamında yeni TYP (Toplum Yararına Programlar) personel alımı ilanları yayımlandı.

Şanlıurfa TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 119 Kişi
  • Yer: Siverek, Merkez, Haliliye
  • İlan No: 320796, 320802, 320801

Mersin TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 35 Kişi
  • Yer: Akdeniz
  • İlan No: 320804

Diyarbakır TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 25 Kişi
  • Yer: Yenişehir
  • İlan No: 320792

Ordu TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 10 Kişi
  • Yer: Altınordu
  • İlan No: 320714

Balıkesir TYP Personel Alımı

  • Son Başvuru: 15 Haziran 2024
  • Kontenjan: 14 Kişi
  • Yer: Karesi
  • İlan No: 320798

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar, TYP (Toplum Yararına Programlar) başvurularını sadece İŞKUR üzerinden gerçekleştireceklerdir. Başvurular, e-Devlet şifresi ile " https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx " adresine giriş yapılarak yapılacaktır. Aşağıdaki listede vereceğimiz ilçe listesine göre arama yapabilirsiniz.

TYP Personel Alım Başvuru Adımları

e-Devlet Şifresi ile Giriş: İlk olarak, https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresine gidin ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

İl ve İlçe Seçimi: Giriş yaptıktan sonra, başvuru yapmak istediğiniz il ve ilçeyi seçin.

İlan Arama: Seçtiğiniz il ve ilçeye göre uygun TYP ilanlarını arayın.

Başvuru Yap: Bulduğunuz uygun ilana başvurunuzu tamamlayın.

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