Haziran ayı İŞKUR TYP ilanları: En az 26.890 TL maaşla TYP başvuru şartları nedir? Çankırı, Erzurum, Sinop, Manisa, Sakarya, Muğla ...

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TYP, yani Toplum Yararına Programlar, geçici iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet tarafından yürütülen bir istihdam modelidir. Bu program, özellikle yerel yönetimlerdeki geçici işler için büyük bir iş gücü kaynağı sağlar. İŞKUR, bu program kapsamında düzenli olarak personel alım ilanları yayımlamakta ve birçok kişi için geçici ama önemli istihdam fırsatları oluşturmaktadır.