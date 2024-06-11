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Ön lisans mezunu ACİL personel aranıyor! SGK güvenlik görevlisi alımı: İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Mersin, Sakarya...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuruları açmıştır. İş arayanlar için büyük bir fırsat sunan bu alım süreci, belirlenen başvuru şartları ve ayrıntılı adımlarla gerçekleştirilecektir.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:01 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:01
Ön lisans mezunu ACİL personel aranıyor! SGK güvenlik görevlisi alımı: İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Mersin, Sakarya...

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan kadrolara yönelik 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar için başvuru süreci başladı ve detayları şöyle...

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

260 Büro Personeli,

69 Destek Personeli,

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve

1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.



SGK PERSONEL ALIMI BAŞURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI

Adaylar başvurularını 05-14 Haziran 2024 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

SGK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SGK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU

  • Eğitim: Ön lisans mezunu olmak.
  • KPSS Puanı: KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak.
  • Yaş: 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Çalışma Şartları: Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
  • Diğer Şartlar: İlgili yönetmeliklerde belirtilen diğer şartları taşımak.

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE DAĞILIMI

  • Ankara Taşra: 2
  • Balıkesir: 1
  • Diyarbakır: 1
  • Mersin: 1
  • İstanbul: 2
  • İzmir: 1
  • Kırşehir: 1
  • Sakarya: 1
  • Tekirdağ: 1
  • Trabzon: 1
  • Batman: 1
  • Yalova: 1

Başvuru yapacak adayların, ilan edilen şartları dikkatlice incelemesi önemlidir. Ayrıca, alımların sınırlı sayıda gerçekleştirileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, ilgilenen adayların başvuru sürecini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, 5 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.

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