Ön lisans mezunu ACİL personel aranıyor! SGK güvenlik görevlisi alımı: İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Mersin, Sakarya...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan kadrolara yönelik 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar için başvuru süreci başladı ve detayları şöyle...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan kadrolara yönelik 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar için başvuru süreci başladı ve detayları şöyle...
SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
260 Büro Personeli,
69 Destek Personeli,
14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve
1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.
SGK PERSONEL ALIMI BAŞURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI
Adaylar başvurularını 05-14 Haziran 2024 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.
SGK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SGK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU
ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER VE DAĞILIMI
Başvuru yapacak adayların, ilan edilen şartları dikkatlice incelemesi önemlidir. Ayrıca, alımların sınırlı sayıda gerçekleştirileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, ilgilenen adayların başvuru sürecini zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Başvurular, 5 - 14 Haziran 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak.