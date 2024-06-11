Ön lisans mezunu ACİL personel aranıyor! SGK güvenlik görevlisi alımı: İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Mersin, Sakarya...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan kadrolara yönelik 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu alımlar için başvuru süreci başladı ve detayları şöyle...