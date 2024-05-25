İŞKUR’da 25-31 Mayıs arası huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! En az 24.250 TL maaşla! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yürütülen bu alımlar, huzurevlerinin ihtiyacı olan kaliteli ve özverili personeli bünyelerine katmak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Huzurevi personel alımına başvurmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen şartları taşıdıkları sürece bu fırsattan yararlanabilirler.