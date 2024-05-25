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En az 24.250 TL maaşla! İŞKUR'da 27-31 Mayıs arası huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından yürütülen bu alımlar, huzurevlerinin ihtiyacı olan kaliteli ve özverili personeli bünyelerine katmak için büyük bir fırsat sunmaktadır. Huzurevi personel alımına başvurmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen şartları taşıdıkları sürece bu fırsattan yararlanabilirler.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:24 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:25
En az 24.250 TL maaşla! İŞKUR’da 27-31 Mayıs arası huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! İşte başvuru şartları

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İŞKUR, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla Türkiye genelindeki huzurevlerine çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştiriyor. Bu süreç, hem huzurevlerinin işleyişini güçlendirmek hem de yaşlı ve engelli bireylerin daha iyi koşullarda bakımını sağlamak için büyük önem taşıyor. İşte İŞKUR üzerinden huzurevi personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar için ayrıntılı bir rehber.

Başvuru Koşulları

Huzurevlerinde çalışacak personellerin sahip olması gereken özellikler ve şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: İlgili mevzuata göre, bu pozisyonlar için sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilir.
  • İŞKUR'a kayıtlı iş arayan olmak: Başvuru yapacak kişilerin İŞKUR'un resmi iş arayanlar kaydında yer alması gerekmektedir.

  • Sağlık sorunu olmamak: Alınacak işi yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunlarının olmaması, iş gücünü etkilememesi gerekir.
  • İlişki yönetimi ve sabır: Yaşlılarla ve engellilerle iyi ilişkiler kurabilme, sabırlı ve anlayışlı olma özellikleri bu iş için olmazsa olmazlardandır.
  • Mesleki yeterlilik: Mesleğin gerektirdiği işleri eksiksiz ve titizlikle yerine getirebilmek, gereken mesleki yeterliliklere sahip olmak.

Başvuru Süreci

İŞKUR, huzurevi personel alım başvurularını çevrimiçi platform üzerinden kabul ediyor. Başvuru süreci aşağıdaki adımları içerir:

İŞKUR Elektronik Şube'ye Giriş Yapılması: Başvurular, İŞKUR'un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılır. İŞKUR iş arayan girişi kullanılarak sisteme erişim sağlanır.

İş İlanlarına Erişim: Sisteme giriş yapıldıktan sonra "İş İlanları" bölümüne gidilir.

Arama Yapılması: "İşyeri Unvanı" bölümüne "Huzurevi" yazılarak ilgili iş ilanlarına ulaşılır.

Başvuru Yapılması: İlgili ilanlara tıklanarak başvuru formu doldurulur ve başvuru tamamlanır.

Başvuru süreçleri ve ilan tarihleri İŞKUR tarafından belirlenir ve ilanlarda açıkça belirtilir. Başvuru yapacak adayların ilan tarihlerini ve başvuru için son günleri dikkatle takip etmeleri önemlidir.

Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı ilanları

Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı

Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı

Huzurevlerine KPSS'siz personel alımı için tıklayınız

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Hastane ve huzurevlerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı!
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