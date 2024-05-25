En az 24.250 TL maaşla! İŞKUR’da 27-31 Mayıs arası huzurevlerine KPSS şartsız personel alımı başvurusu başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla Türkiye genelindeki huzurevlerine çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştiriyor. Bu süreç, hem huzurevlerinin işleyişini güçlendirmek hem de yaşlı ve engelli bireylerin daha iyi koşullarda bakımını sağlamak için büyük önem taşıyor. İşte İŞKUR üzerinden huzurevi personel alımı başvurusu yapmak isteyen adaylar için ayrıntılı bir rehber.