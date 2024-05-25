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Dikkat yalnızca 5 gün kaldı! 18 ile 40 yaş arası B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara talih kuşu kondu!

B sınıfı sürücü ehliyeti sahipleri için önemli bir fırsat sona ermek üzere. Başvuru süresi hızla tükeniyor ve başvurmak isteyenlerin sadece 6 günü kaldı. Bu kritik süre zarfında gerekli adımları atmayanlar, büyük bir avantajdan yararlanma şansını kaçırabilirler. Başvuru koşulları, gerekli belgeler ve süreç hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde sizler için derlendi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 11:22 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 11:22
Dikkat yalnızca 5 gün kaldı! 18 ile 40 yaş arası B sınıfı sürücü ehliyeti olanlara talih kuşu kondu!

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Malatya Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, büro görevlisi pozisyonu için yeni personel alımı gerçekleştirecek. İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bu alımda, adayların belirlenen şartları taşıması gerekmektedir. Başvurular 31 Mayıs tarihine kadar sürecek olup, süreçle ilgili tüm detaylar açıklanmıştır.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular 22 Mayıs 2024'te başlamış olup, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar, başvurularını Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü adresine şahsen yapabilirler veya belirtilen iletişim numarasından daha fazla bilgi alabilirler. İlgili telefon numarası: 0422 517 40 39.

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak adayların taşıması gereken başlıca şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Medeni haklarını tam olarak kullanabiliyor olmak.

18 ile 40 yaş aralığında olmak.

Son altı ay içerisinde Malatya Doğanşehir ilçe sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da askerlikle ilişiği olmamak.

B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak.

Herhangi bir suçtan mahkum olmamış olmak.

Seyahat engeli bulunmamak.

KPSS'den en az 60 puan almış olmak.

Bilgisayar ve ofis programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Son Teslim Tarihleri

Başvuruda bulunacak adayların, belirlenen şartları taşıdıklarını kanıtlayan belgeleri en geç 31 Mayıs tarihine kadar Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrak tesliminin son günü 3 Haziran olarak belirlenmiştir. Adaylar, evraklarını şahsen teslim etmelidir. Eksik veya yanlış belge sunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Mülakat Süreci

Başvuruları onaylanan adaylar için mülakatlar 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Mülakat yer ve zamanı, başvurusu kabul edilen adaylara özel olarak bildirilecektir.

Genel Bilgilendirme

Yapılan bu alım, Doğanşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti'nin kararlarına bağlıdır. Vakıf, alım yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Adayların, ilan edilen şartları tam olarak karşılaması beklenmektedir.

Bu personel alımı, Malatya Doğanşehir'deki yerel hizmetlerin geliştirilmesi ve bölge halkına daha iyi hizmet sunulması amacıyla yapılmaktadır. Adayların, vakfın hedef ve standartlarına uyum sağlayacak şekilde nitelikli ve motivasyonlu olmaları önemlidir.

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