20-31 Mayıs 2024: 18-56 yaş arası başvuru yapabilir! Hastanelere personel alınıyor! Mülakatsız hasta kayıt görevlisi alımı başvuru şartları

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Mesleki eğitim programları, İŞKUR'un işgücü piyasasına yaptığı önemli katkılardan biridir. Bu programlar, iş arayanların mevcut becerilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına olanak tanır. Mesleki eğitim kursları, teorik bilgi ve pratik deneyimi bir araya getirerek, katılımcıların iş hayatına daha donanımlı bir şekilde atılmalarını sağlar. Bu sayede, iş arayanlar daha rekabetçi hale gelirken, işverenler de nitelikli iş gücüne ulaşma imkanı bulur.

İŞKUR, Türkiye'de iş arayanlar için önemli bir kaynaktır ve sunduğu hizmetlerle hem iş arayanların hem de işverenlerin ihtiyaçlarına cevap verir. İş piyasasındaki değişimlere hızlı bir şekilde adapte olan İŞKUR, iş arama ve işe alım süreçlerini daha verimli hale getirerek, Türkiye'nin istihdam oranını artırmayı hedefler. Herkes için ulaşılabilir ve kapsamlı bir destek sunan İŞKUR, iş arayanlar ve işverenler arasındaki dengeyi sağlayarak, iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunur.