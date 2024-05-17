KPSS şartı olmadan Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi alımı başvuru şartları açıklandı! Başvuru ekranı açıldı: 18-54 yaş arası hastanede çalışmak isteyenler..

İŞKUR'un sağlık sektörü için duyurduğu personel alım ilanları, birçok aday için yeni kapılar açıyor. KPSS şartının olmaması, özellikle daha geniş bir aday kitlesine bu fırsatlardan yararlanma şansı tanıyor.

İŞKUR, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sağlık kurumları ve özel hastaneler için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar, şu an için özel sektöre yönelik olmakla birlikte, kamu sektörü için de Sağlık Bakanlığı'nın benzer adımlar atması bekleniyor. KPSS şartının aranmaması, bu alımları daha erişilebilir kılıyor ve daha geniş bir aday kitlesine hitap ediyor.