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En az lise mezunu ve 20.750 TL maaşı var! KPSS şartı yok! İşte bekçi alımı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mayıs ayında yapacağı çarşı ve mahalle bekçisi alımlarıyla iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. Bu alımlar, geniş bir istihdam kapısı açarak, birçok kişinin iş sahibi olmasına olanak tanıyacak.

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 12:36 Güncelleme 29 Nisan 2024, 12:36
En az lise mezunu ve 20.750 TL maaşı var! KPSS şartı yok! İşte bekçi alımı başvuru şartları

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İŞKUR, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularla, belirlenen kriterlere uygun adayları çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edecek. Adaylar, Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik görevlisi olarak çalışma imkanı bulacaklar.

Bekçi Alımı Başvuru Şartları

Bekçi alımına başvuracak adayların karşılaması gereken temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

Minimum 167 cm boyunda olmak,

18 ile 27 arasında bir beden kitle indeksine sahip olmak,

Askerlik görevini tamamlamış olmak,

18 ile 31 yaş aralığında olmak,

Herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması.

Adayların ayrıca, başvurdukları il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmiş olmaları ve kamu haklarından mahrum bulunmamaları gerekmektedir.

Bekçi Alımı Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru süreci, İŞKUR'un online platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, aşağıdaki adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilirler:

İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yapın.

Arama kısmına "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" anahtar kelimesini girin.

İlgilendiğiniz ilanı seçin ve başvuru detaylarını inceleyin.

Başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayın.

Bu alımların yapılması, güvenlik sektöründe kalifiye eleman ihtiyacını karşılayarak, genel anlamda toplumsal güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, iş arayan birçok birey için yeni bir kariyer kapısı aralamış olacak. İŞKUR, ilerleyen dönemlerde de benzer alımlarla işsizlik oranlarını düşürmeye ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.

İŞKUR Bekçi Alımı İlanları

İŞKUR Bekçi Alımı İlanları

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İçin Tıklayınız

İnşaat/İşyeri Bekçisi Alımı İçin Tıklayınız

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