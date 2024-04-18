Bu fırsat bir daha gelmez! En az 18 yaşındaki vatandaşlar için başvurular 21 22 24 26 Nisan’da alınacak!

İş arayışında olan vatandaşlar için İŞKUR'dan sevindirici haberler var! Özellikle makam şoförü pozisyonu için başvurular devam ediyor ve süreçle ilgili tüm detaylar bu haberde.
İş arayışında olan vatandaşlar için İŞKUR'dan sevindirici haberler var! Özellikle makam şoförü pozisyonu için başvurular devam ediyor ve süreçle ilgili tüm detaylar bu haberde.
İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu seferki ilanlar arasında özellikle makam şoförü pozisyonu dikkat çekiyor. 21, 22, 24, ve 26 Nisan tarihleri arasında alınacak başvurular, birçok kişi için yeni bir iş kapısı aralıyor.
İŞKUR, geniş yelpazede iş ilanlarıyla her gün binlerce kişiyi iş sahibi yapma potansiyeline sahip. Makam şoförü gibi özel pozisyonlar için de belirli aralıklarla ilanlar yayımlanıyor. Bu ilanlar, özellikle belirli niteliklere sahip adaylar için büyük bir fırsat.
Makam şoförü pozisyonu için gerekli olan şartlar nelerdir? Adayların, en az lise mezunu olması ve B sınıfı ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca, adayların profesyonel bir sürüş deneyimine sahip olmaları beklenmektedir.
Başvuru süreci nasıl işler? Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden elektronik olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru formu doldurulurken, adayların kişisel bilgilerini ve mesleki yeterliliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri önemlidir.
Makam Şoförü
Yer: ANKARA
Tarih: 21.04.2024
Ref. No: 00008171750
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 22.04.2024
Ref. No: 00008171818
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 24.04.2024
Ref. No: 00008177052
Makam Şoförü
Yer: KAYSERİ
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008186607
Makam Şoförü
Yer: MERSİN
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008181611
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008181641
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008184664
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 30.04.2024
Ref. No: 00008193487
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 1.05.2024
Ref. No: 00008192478
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 1.05.2024
Ref. No: 00008210537
Makam Şoförü
Yer: İZMİR
Tarih: 2.05.2024
Ref. No: 00008196656
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 2.05.2024
Ref. No: 00008196968
Makam Şoförü
Yer: DENİZLİ
Tarih: 3.05.2024
Ref. No: 00008196899
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 3.05.2024
Ref. No: 00008199565
Makam Şoförü
Yer: İSTANBUL
Tarih: 4.05.2024
Ref. No: 00008200373
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