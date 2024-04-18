Bu fırsat bir daha gelmez! En az 18 yaşındaki vatandaşlar için başvurular 21 22 24 26 Nisan’da alınacak!

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İş arayışında olan vatandaşlar için İŞKUR'dan sevindirici haberler var! Özellikle makam şoförü pozisyonu için başvurular devam ediyor ve süreçle ilgili tüm detaylar bu haberde.

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu seferki ilanlar arasında özellikle makam şoförü pozisyonu dikkat çekiyor. 21, 22, 24, ve 26 Nisan tarihleri arasında alınacak başvurular, birçok kişi için yeni bir iş kapısı aralıyor.