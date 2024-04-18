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Bu fırsat bir daha gelmez! En az 18 yaşındaki vatandaşlar için başvurular 21 22 24 26 Nisan’da alınacak!

İŞKUR, makam şoförü pozisyonları için yeni personel alımı başlattı! Başvurular 26 Nisan'a kadar açık olacak. Bu fırsat, belirlenen niteliklere uygun adaylar için kariyerlerinde yeni bir sayfa açma imkanı sunuyor. İlgilenen adaylar, başvuru sürecine dair tüm detayları ve gereklilikleri öğrenmek için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler. Bu alımlar, adaylara devlet kurumlarında prestijli bir pozisyonda çalışma fırsatı vererek kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 10:38 Güncelleme 18 Nisan 2024, 10:38
Bu fırsat bir daha gelmez! En az 18 yaşındaki vatandaşlar için başvurular 21 22 24 26 Nisan’da alınacak!

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İş arayışında olan vatandaşlar için İŞKUR'dan sevindirici haberler var! Özellikle makam şoförü pozisyonu için başvurular devam ediyor ve süreçle ilgili tüm detaylar bu haberde.

İŞKUR, Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu seferki ilanlar arasında özellikle makam şoförü pozisyonu dikkat çekiyor. 21, 22, 24, ve 26 Nisan tarihleri arasında alınacak başvurular, birçok kişi için yeni bir iş kapısı aralıyor.

İŞKUR, geniş yelpazede iş ilanlarıyla her gün binlerce kişiyi iş sahibi yapma potansiyeline sahip. Makam şoförü gibi özel pozisyonlar için de belirli aralıklarla ilanlar yayımlanıyor. Bu ilanlar, özellikle belirli niteliklere sahip adaylar için büyük bir fırsat.

Makam Şoförü Alım Şartları

Makam şoförü pozisyonu için gerekli olan şartlar nelerdir? Adayların, en az lise mezunu olması ve B sınıfı ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca, adayların profesyonel bir sürüş deneyimine sahip olmaları beklenmektedir.

Makam Şoförü Alımı Başvuru Süreci

Başvuru süreci nasıl işler? Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden elektronik olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru formu doldurulurken, adayların kişisel bilgilerini ve mesleki yeterliliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeleri önemlidir.

Makam Şoförü Alımı İlanları


Makam Şoförü

Yer: ANKARA
Tarih: 21.04.2024
Ref. No: 00008171750

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 22.04.2024
Ref. No: 00008171818

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 24.04.2024
Ref. No: 00008177052

Makam Şoförü

Yer: KAYSERİ
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008186607

Makam Şoförü

Yer: MERSİN
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008181611

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008181641

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 26.04.2024
Ref. No: 00008184664

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 30.04.2024
Ref. No: 00008193487

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 1.05.2024
Ref. No: 00008192478

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 1.05.2024
Ref. No: 00008210537

Makam Şoförü

Yer: İZMİR
Tarih: 2.05.2024
Ref. No: 00008196656

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 2.05.2024
Ref. No: 00008196968

Makam Şoförü

Yer: DENİZLİ
Tarih: 3.05.2024
Ref. No: 00008196899

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 3.05.2024
Ref. No: 00008199565

Makam Şoförü

Yer: İSTANBUL
Tarih: 4.05.2024
Ref. No: 00008200373

Makam Şoförü Alımı İlanları İçin Tıklayınız

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