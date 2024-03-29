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B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular online başladı! Ehliyeti olanlara büyük müjde!

İŞKUR, kamu işlerine her gün yeni bir iş ekliyor. En son haberimize göre, İŞKUR'dan şoför alımı için online başvuru başladı.

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 10:56 Güncelleme 29 Mart 2024, 10:56
B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular online başladı! Ehliyeti olanlara büyük müjde!

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Kamu işi hayali kuran ve B sınıfı ehliyete sahip olanlar, dikkat! Artık başvurularınızı kolayca internet üzerinden yapabilirsiniz. Bu özel fırsat, yalnızca 24 Nisan'a kadar geçerli. Hemen şartları inceleyin ve fırsatı değerlendirin!

Eğer ehliyetiniz varsa ve kamuda şoför olarak çalışmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. İŞKUR'da yayınlanan iş ilanında, gereken koşullar ve başvuru için son gün açıklandı. İşe alımlar sadece internet üzerinden yapılacak ve detaylar şöyle:

Başvuru yapacak adayların, belirlenen belgelere ve özelliklere sahip olmaları lazım. Bu koşulları karşılayanlar, başvurularını internet üzerinden yapabilirler. İŞKUR'daki bu online iş başvurusunda, KPSS puanı şartı aranmayacak. Kalıcı bir iş için yapılan bu alımda, adayların belirtilen koşulları karşılaması gerekiyor.

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Bu ilan, ehliyeti olan ve kamuda çalışmak isteyen herkes için büyük bir fırsat. İnternet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

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