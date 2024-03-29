B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular online başladı! Ehliyeti olanlara büyük müjde!

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Kamu işi hayali kuran ve B sınıfı ehliyete sahip olanlar, dikkat! Artık başvurularınızı kolayca internet üzerinden yapabilirsiniz. Bu özel fırsat, yalnızca 24 Nisan'a kadar geçerli. Hemen şartları inceleyin ve fırsatı değerlendirin!

Eğer ehliyetiniz varsa ve kamuda şoför olarak çalışmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. İŞKUR'da yayınlanan iş ilanında, gereken koşullar ve başvuru için son gün açıklandı. İşe alımlar sadece internet üzerinden yapılacak ve detaylar şöyle: