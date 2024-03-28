Ehliyeti olanlara büyük müjde! B sınıfı ehliyeti olanlar için başvurular online başladı!

İŞKUR, kamu işlerine her gün yeni bir iş ekliyor. En son haberimize göre, İŞKUR'dan şoför alımı için online başvuru başladı.
İŞKUR, kamu işlerine her gün yeni bir iş ekliyor. En son haberimize göre, İŞKUR'dan şoför alımı için online başvuru başladı.
Eğer ehliyetiniz varsa ve kamuda şoför olarak çalışmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. İŞKUR'da yayınlanan iş ilanında, gereken koşullar ve başvuru için son gün açıklandı. İşe alımlar sadece internet üzerinden yapılacak ve detaylar şöyle:
Başvuru yapacak adayların, belirlenen belgelere ve özelliklere sahip olmaları lazım. Bu koşulları karşılayanlar, başvurularını internet üzerinden yapabilirler. İŞKUR'daki bu online iş başvurusunda, KPSS puanı şartı aranmayacak. Kalıcı bir iş için yapılan bu alımda, adayların belirtilen koşulları karşılaması gerekiyor.
Bu ilan, ehliyeti olan ve kamuda çalışmak isteyen herkes için büyük bir fırsat. İnternet üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.
İŞKUR ÜZERİNDEN MAKAM ŞOFÖRÜ ALIMI İLANLARI
İŞKUR ÜZERİNDEN MAKAM ŞOFÖRÜ ALIMI İLANLARI
İŞKUR ÜZERİNDEN MAKAM ŞOFÖRÜ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ