SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

19-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKUR'dan Başvurabilirsiniz! Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte Başvuru Şartları

Temizlik sektöründe çalışmayı ve güvenli bir iş ortamında yüksek maaş almayı hayal ediyor musunuz? O zaman hastanelerde temizlik görevlisi pozisyonları tam size göre! İŞKUR'un aracılık ettiği bu alımlar, iş arayanlar için eşsiz bir fırsat sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 10:38 Güncelleme 19 Mart 2024, 10:38
19-31 Mart Tarihleri Arasında İŞKUR’dan Başvurabilirsiniz! Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Başladı! İşte Başvuru Şartları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan milyonlarca vatandaş için yeni bir umut ışığı yakıyor. Özellikle sağlık sektöründe istihdam edilmek üzere hastaneler bünyesinde yapılacak personel alımlarıyla ilgili son duyurular, iş arayanların yüzünü güldürmeye aday. Resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan güncel iş ilanları aracılığıyla, sağlık sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen adaylara yüksek maaşlı iş olanakları sunuluyor. Bu ilanlar, birçok kişinin meslek hayatında yeni bir sayfa açmasına olanak tanıyacak.

İş arayanlar için sunulan bu fırsatlar, özellikle pandemi sonrası dönemde istihdamın artırılmasına katkıda bulunuyor. Hastanelerin ihtiyaç duyduğu temizlik personeli alımları, hem sağlık sektörünün işleyişine destek oluyor hem de iş arayan vatandaşlara yeni kapılar açıyor. Bu ilanları takip ederek, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli adımlar atılabilir.

Online Başvuru Dönemi Başladı!

İŞKUR tarafından duyurulan iş ilanlarına başvurular, tamamen online olarak gerçekleştiriliyor. Bu, başvuru sürecini oldukça kolaylaştırıyor ve adayların iş fırsatlarına hızlıca ulaşmalarını sağlıyor. İlanlara başvurmak isteyenler, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden işlem yaparak, aday olabilirler.

Temizlik Görevlisi Pozisyonları Öne Çıkıyor

Hastane bünyesinde açılan pozisyonlar arasında temizlik görevlisi ilanları dikkat çekiyor. Çeşitli illerde farklı hastaneler için açılan bu pozisyonlar, iş arayanlara geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. İlanlardaki açık pozisyonlar ve başvuru süreçleri şu şekilde:

Ankara, Kocaeli, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki hastanelerde açılan temizlik görevlisi pozisyonları için başvurular devam ediyor.

Pozisyonlar, hem kadrolu hem de taşeron olarak çalışacak personel için geçerli.

Başvuru süreçleri, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren belirli bir süre boyunca açık kalıyor.

Başvurular için Gerekenler

Başvuruların online yapılabilmesi için, adayların İŞKUR web sitesine üye girişi yapmaları gerekmektedir. İlan detayları ve başvuru şartları, ilanlarla birlikte paylaşılıyor. Adaylar, bu şartlara uygunluk durumlarını değerlendirerek başvurularını tamamlayabilirler.

Hastanelere Personel Alımı İlanları

İŞKUR, hastane bünyelerinde temizlik görevlisi pozisyonları için açık pozisyonları duyurmuştur. İş arayanlar için fırsat sunan bu ilanlar, çeşitli şehirlerdeki hastaneler için geçerlidir. Başvurular, İŞKUR'un web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İşte detaylar:

Ankara / Gölbaşı

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008112369
Başvuru Bitiş Tarihi: 25.03.2024 (12 Gün Kaldı)

Kocaeli / İzmit

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008111314
Başvuru Bitiş Tarihi: 25.03.2024 (12 Gün Kaldı)


Kocaeli / Gebze

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008120565
Başvuru Bitiş Tarihi: 29.03.2024 (16 Gün Kaldı)

İstanbul / Gaziosmanpaşa

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008028363
Başvuru Bitiş Tarihi: 30.03.2024 (17 Gün Kaldı)

Ankara / Yenimahalle

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008140248
Başvuru Bitiş Tarihi: 31.03.2024 (18 Gün Kaldı)

İstanbul / Ataşehir

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 2
İlan Numarası: 00008137378
Başvuru Bitiş Tarihi: 5.04.2024 (23 Gün Kaldı)

İstanbul / Küçükçekmece

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 2
İlan Numarası: 00008135981
Başvuru Bitiş Tarihi: 5.04.2024 (23 Gün Kaldı)

İstanbul / Sultangazi

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008025715
Başvuru Bitiş Tarihi: 6.04.2024 (24 Gün Kaldı)
İstanbul / Kartal

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008083638
Başvuru Bitiş Tarihi: 10.04.2024 (28 Gün Kaldı)

İstanbul / Gaziosmanpaşa (İkinci İlan)

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008130124
Başvuru Bitiş Tarihi: 3.06.2024 (82 Gün Kaldı)

Hastanelere Personel Alımı İlanları İçin Tıklayınız

İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!
İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!
12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı
12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı
İŞKURdan ilkokul mezunu olanlara büyük jest! O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacakİŞKURdan ilkokul mezunu olanlara büyük jest! O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak
İŞKUR'dan ilkokul mezunu olanlara büyük jest! O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak
İŞKURdan en az ilkokul mezunu 119.988 vasıflı, vasıfsız personel alımı! KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları varİŞKURdan en az ilkokul mezunu 119.988 vasıflı, vasıfsız personel alımı! KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları var
İŞKUR'dan en az ilkokul mezunu 119.988 vasıflı, vasıfsız personel alımı! KPSS şartsız hemen her meslekten iş ilanları var

Hastanelerde Temizlik Görevlisi Pozisyonları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Temizlik görevlisi olarak çalışmak için hangi eğitime ihtiyacım var?

C: Temizlik görevlisi olarak çalışmak için herhangi bir özel eğitime ihtiyacınız yoktur. En az ilkokul mezunu olmak yeterlidir.

S: Başvuruda hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor?

C: Başvuruda nüfus cüzdanı fotokopisi, eğitim belgesi fotokopisi, sabıka kaydı belgesi, sağlık raporu ve iki adet vesikalık fotoğraf hazırlamanız gerekir.

S: Daha fazla bilgi nereden alabilirim?

C: Daha fazla bilgi için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilir veya il/ilçe müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
Son dakika: MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi
İHH, Zekat Hesaplama Modülü yayında
Son dakika: FETÖ’den aranan Bekir Boydak İstanbul Çekmeköy’de yakalandı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum algı peşinde koşan İmamoğlu ve trolünü perişan etti: Biz onlar gibi kuleler dizmiyoruz
İstanbul’a bir yeni metro daha! Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu bugün hizmete giriyor! Seyahat süresi 8 dakikaya düşecek!
CHP’deki para sayma skandalında yeni perde | İBB’deki kafa koparan ve yüzde 7’cinin icraatı! Temiz eller operasyonu şart
Firari ana-oğulun lüks yaşamı pes dedirtti: Eylem Tok ve katil oğlu ABD’de milyon dolarlık rezidansa taşındı
Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı! Yapay zeka mı dublör mü? Kraliyet Ailesi köşeye sıkıştı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim
CHP’deki kara parada düğüm çözülüyor! Canan Kaftancıoğlu ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağırıldı: Bombanın pimi çekildi İmamoğlu tedirgin
Emekliye-işçiye çifte bayram: Milyonlara Nisan ayının ilk haftası ödeme var! Kim, ne alacak?
TAKVİM yazarları Türk futbolundaki olaylar sonrası net bir mesaj verdi: Bu kavga artık dursun
1 milyonda yaklaşık 15 kişide görülüyor! Sezen Aksu’nun hastalığı ortaya çıktı! Sevenlerini üzdü! Emel Müftüoğlu’nun paylaşımındaki detay...
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi! İşin ucu Lütfi Savaş’a mı uzanıyor? Şantaj, tehdit ne ararsan var
SON DAKİKA