İŞKUR’dan ilkokul mezunu olanlara büyük jest; O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve kamu sektörü olmak üzere toplamda 23 bin 934 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar için en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulan beden işçisi alımı için başvuru süreci hakkında detaylar şöyle: