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İŞKUR'dan ilkokul mezunu olanlara büyük jest; O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak

İŞKUR, Türkiye genelinde 23 bin 934 personel alımı yapacak olup, başvuruların online olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu alımlar için en az ilkokul mezunu olan adayların başvurabileceği belirtildi. Başvuruların nasıl yapılabileceği ve şartlar hakkında detaylı bilgi arayan adaylar için işte başvuru süreci...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 11:29 Güncelleme 10 Mart 2024, 11:29
İŞKUR’dan ilkokul mezunu olanlara büyük jest; O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektör ve kamu sektörü olmak üzere toplamda 23 bin 934 beden işçisi alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar için en az ilkokul mezunu olma şartı aranmaktadır. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulan beden işçisi alımı için başvuru süreci hakkında detaylar şöyle:

İŞKUR'un resmi internet sitesine giriş yaparak (esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx), "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak arama yapılmalıdır.

Aranan kriterlere uygun ilanlar listelenecektir. Adaylar ilanlara giriş yaparak başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler.

Başvuru yapabilmek için E-Devlet şifresi gerekmektedir. Adaylar, başvurularını bu şifre ile yapabilirler.

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu olmak,

18 ile 45 yaş arasında olmak,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak,

Bazı firmalar tarafından B sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar tercih edilebilir.

BEDEN İŞÇİSİ HAKKINDA

Beden işçisi, kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma gibi basit işçilik aletlerini kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

İŞKUR'un 35 bin beden işçisi alımı için başvurular devam etmektedir. Başvurmak isteyen adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemesi ve gerekli bilgileri eksiksiz olarak doldurarak başvurularını tamamlamaları önemlidir. Bu alım fırsatını kaçırmamak adına adayların zamanında başvuru yapmaları önerilmektedir.

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