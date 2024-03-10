İŞKUR’dan ilkokul mezunu olanlara büyük jest; O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak

Başvuru şartları şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az ilköğretim mezunu olmak,
18 ile 45 yaş arasında olmak,
Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak,
Bazı firmalar tarafından B sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar tercih edilebilir.
BEDEN İŞÇİSİ HAKKINDA
Beden işçisi, kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma gibi basit işçilik aletlerini kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.
İŞKUR'un 35 bin beden işçisi alımı için başvurular devam etmektedir. Başvurmak isteyen adayların belirtilen şartları dikkatlice incelemesi ve gerekli bilgileri eksiksiz olarak doldurarak başvurularını tamamlamaları önemlidir. Bu alım fırsatını kaçırmamak adına adayların zamanında başvuru yapmaları önerilmektedir.