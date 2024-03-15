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Hastanelerde 15-31 Mart hasta danışmanı alımı başladı! KPSS şartsız, 18-60 yaş arası! İşte başvuru şartları

Sağlık sektörüne adım atmak isteyen adaylar için mükemmel bir fırsat sunuluyor. İŞKUR'un duyurduğu en son haberlere göre, çeşitli hastanelerde çalıştırılmak üzere hasta danışmanları aranıyor. Bu pozisyonlar için başvuruların tamamen online yapılacağı vurgulanıyor, bu da başvuru sürecini oldukça pratik bir hale getiriyor.

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 12:33 Güncelleme 15 Mart 2024, 10:59
Hastanelerde 15-31 Mart hasta danışmanı alımı başladı! KPSS şartsız, 18-60 yaş arası! İşte başvuru şartları

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Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için İŞKUR, hastanelerde çalışmak üzere hasta danışmanı pozisyonlarında personel alımı yapacağını duyurdu. Bu yeni gelişme, hastane personeli olmayı hedefleyen birçok kişi için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor. İş arayanlar için önemli bir platform olan İŞKUR, bu alımları online olarak gerçekleştireceğini belirtti, böylece adaylar evlerinin konforundan başvurularını kolaylıkla yapabilecekler.

Hasta Danışmanı Başvuru Şartları Nelerdir?

Hasta danışmanı olarak çalışmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İŞKUR tarafından belirlenen başvuru şartları genel ve özel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Genel başvuru şartları herkes için geçerli olup, özel şartlar ise ilana göre değişiklik gösterebilir. Başvuruda bulunacak adaylar için genel şartlar şöyle sıralanabilir:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • 18 ile 60 yaş arasında olmak (Yaş ve eğitim şartları ilanlara göre değişiklik gösterebilir),
  • İlanın yayımlandığı ilde ikamet ediyor olmak.

Adaylar, bu genel şartları taşıdıkları takdirde, ilanların detaylarını inceleyerek özel başvuru şartlarını öğrenebilirler.

Hasta Danışmanı İŞKUR Online Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuruların online olarak alınacağına dair önemli bir vurgu yapılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile İŞKUR'un resmi web sitesine giriş yaparak ilgili ilanları takip edebilir ve başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi ve yardım için İŞKUR'un çevrimiçi platformları ziyaret edilebilir. Başvuruları kabul edilen adaylara, ilanı yayınlayan hastaneler tarafından geri dönüş yapılacak ve süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için hasta danışmanı pozisyonları, İŞKUR üzerinden yapılan duyurularla önemli bir fırsat sunuyor. Online başvuru kolaylığı, adayların bu fırsattan yararlanmasını daha da cazip hale getiriyor. Başvuru şartları ve süreci hakkında detaylı bilgi almak ve bu fırsattan yararlanmak isteyen adayların İŞKUR'un web sitesini ziyaret etmesi önerilir.

Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı İlanları

Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı İlanları


Hastanelerde Hasta Danışmanı Alımı İlanları İçin Tıklayınız

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