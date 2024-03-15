Hastanelerde 15-31 Mart hasta danışmanı alımı başladı! KPSS şartsız, 18-60 yaş arası! İşte başvuru şartları

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için İŞKUR, hastanelerde çalışmak üzere hasta danışmanı pozisyonlarında personel alımı yapacağını duyurdu. Bu yeni gelişme, hastane personeli olmayı hedefleyen birçok kişi için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor. İş arayanlar için önemli bir platform olan İŞKUR, bu alımları online olarak gerçekleştireceğini belirtti, böylece adaylar evlerinin konforundan başvurularını kolaylıkla yapabilecekler.

Hasta Danışmanı Başvuru Şartları Nelerdir?

Hasta danışmanı olarak çalışmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İŞKUR tarafından belirlenen başvuru şartları genel ve özel olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Genel başvuru şartları herkes için geçerli olup, özel şartlar ise ilana göre değişiklik gösterebilir. Başvuruda bulunacak adaylar için genel şartlar şöyle sıralanabilir: