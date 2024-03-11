12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı

Bekçi alımları, özellikle güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsattır. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapacak olan personel, gece saatlerinde mahallelerin ve çarşıların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu görev, toplumun huzur ve güven içinde yaşaması için büyük bir önem taşır. Adaylar bu görevi üstlenerek, topluma hizmet etmenin yanı sıra, kendi mesleki ve kişisel gelişimlerine de katkıda bulunabilirler. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bu ilanlar, KPSS gerektirmeyen ve mülakat süreci olmayan alımlar olduğu için, pek çok kişi için ulaşılabilir bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Bu ilanlar, güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adım teşkil eder.
Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı Genel Şartlar
Bekçi alım ilanlarına başvuracak adayların karşılaması gereken genel şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Genellikle en az ilkokul mezunu olmak,
- Adli sicil kaydının temiz olması,
- Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
- Vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olmak,
- Emekli ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
- Sağlık sorunlarının görev yapmaya engel olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
Özel şartlar ise ilana göre değişkenlik gösterebilir ve pozisyona özgü nitelikler veya beceriler içerebilir.
İş Tanımı ve Nitelikler
Örneğin, Vişne Madencilik Fabrikası için engelli kadrosuna bekçi personeli alımı yapılacaktır. Bu pozisyon için aranan nitelikler arasında:
- 2 vardiyalı çalışma (16:00-24:00 ve 24:00-08:00),
- İş disiplinine sahip olmak,
- Sorumluluk bilincine sahip olmak yer almaktadır.
Meslek ve Öğrenim Bilgileri
- Meslek: Çarşı ve Mahalle Bekçisi
- Deneyim: 2-5 yıl arası tercih sebebidir.
- Öğrenim: Adayların en az ilkokul mezunu olmaları beklenir.