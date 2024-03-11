SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Memur Haberleri

12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayışında olan vatandaşlar için yeni ve umut vaat eden fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kez gündemde, güvenlik sektörü için açılan bekçi alım ilanları yer alıyor. Toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada önemli bir yere sahip olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonları, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için değerli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İŞKUR'un resmi platformu üzerinden yayımlanan bu ilanlar, geniş bir aday kitlesine ulaşarak birçok kişinin meslek hayatında yeni bir döneme adım atmasını sağlıyor. İlan edilen bekçi alımı, sınav veya mülakat gibi süreçleri gerektirmeden başvuru yapma olanağı sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 12:14 Güncelleme 12 Mart 2024, 12:14
12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bekçi alımları, özellikle güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir fırsattır. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapacak olan personel, gece saatlerinde mahallelerin ve çarşıların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu görev, toplumun huzur ve güven içinde yaşaması için büyük bir önem taşır. Adaylar bu görevi üstlenerek, topluma hizmet etmenin yanı sıra, kendi mesleki ve kişisel gelişimlerine de katkıda bulunabilirler. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan bu ilanlar, KPSS gerektirmeyen ve mülakat süreci olmayan alımlar olduğu için, pek çok kişi için ulaşılabilir bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden ilanlara ulaşabilir ve başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilirler. Bu ilanlar, güvenlik sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adım teşkil eder.

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı Genel Şartlar

Bekçi alım ilanlarına başvuracak adayların karşılaması gereken genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Genellikle en az ilkokul mezunu olmak,
  • Adli sicil kaydının temiz olması,
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
  • Vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olmak,
  • Emekli ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Sağlık sorunlarının görev yapmaya engel olmaması gerekmektedir.

Özel Şartlar

Özel şartlar ise ilana göre değişkenlik gösterebilir ve pozisyona özgü nitelikler veya beceriler içerebilir.

İş Tanımı ve Nitelikler

Örneğin, Vişne Madencilik Fabrikası için engelli kadrosuna bekçi personeli alımı yapılacaktır. Bu pozisyon için aranan nitelikler arasında:

  • 2 vardiyalı çalışma (16:00-24:00 ve 24:00-08:00),
  • İş disiplinine sahip olmak,
  • Sorumluluk bilincine sahip olmak yer almaktadır.

Meslek ve Öğrenim Bilgileri

  • Meslek: Çarşı ve Mahalle Bekçisi
  • Deneyim: 2-5 yıl arası tercih sebebidir.
  • Öğrenim: Adayların en az ilkokul mezunu olmaları beklenir.

Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı İlanı

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçi Alımı İlanı İçin Tıklayınız

KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?
KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?
Evde çalışarak ek asgari ücret kazanma fırsatı! İŞKURdan paketleme işi duyurusu!Evde çalışarak ek asgari ücret kazanma fırsatı! İŞKURdan paketleme işi duyurusu!
Evde çalışarak ek asgari ücret kazanma fırsatı! İŞKUR'dan paketleme işi duyurusu!
KPSSsiz sınavsız online başvurun! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYPli... 9-31 Martta İŞKURdan 114.352 işçi alımı!KPSSsiz sınavsız online başvurun! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYPli... 9-31 Martta İŞKURdan 114.352 işçi alımı!
KPSS'siz sınavsız online başvurun! Temizlikçi, şoför, bekçi, TYP'li... 9-31 Mart'ta İŞKUR'dan 114.352 işçi alımı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB duyurdu! Irak sınırında sınır güvenliği toplantısı icra edildi
Canavar anne Eylem Tok ve oğlu Timur’un iadesi hakkında flaş gelime! Soruşturma kamu görevlilerine sıçradı
Tarım Kredi Grubu
Fitch’ten hükümetin ekonomi politikalarına övgü: Pozitif kararda o hamleler etkili
CHP’de 15 milyon TL’lik şaibe! Düzmece evrakla il binası aldık dediler ’bağış’ yalanı söylediler... Soruşturma başlatıldı
Murat Kurum’dan öğrenci evinde sahur: Mutfağa girdi yemek hazırladı
İnsani Yardım Vakfı
Avukat değil PKK kuryesi! Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Şüheda Ronahi Çiftçi’den skandal savunma
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş’tan Birleşmiş Milletler’de İsrail protestosu! Salunu terk etti
Fransız gazetesi Liberation’dan alçak karikatür! Açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden Gazzelilerle dalga geçti
Transfer bombası! Galatasaray Süper Lig’in en iyisini kapıyor
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi
Emekliye-işçiye ikramiye: En az 10.272 TL! Kim, ne kadar alacak?
CHP’deki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleş’i mercek altına aldık
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
SON DAKİKA