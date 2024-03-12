PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Memur Haberleri

İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!

Gençler için büyük bir fırsat! İŞKUR, Toplum Yararlı Program (TYP) kapsamında iki farklı şehirde toplamda 1930 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu geniş çaplı istihdam seferberliği, yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve işsizlik oranlarının düşürülmesi amacı taşıyor. Peki, bu personel alımı hangi şehirleri kapsıyor, başvuru tarihleri nelerdir ve başvurular nereden yapılacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 10:53 Güncelleme 13 Mart 2024, 10:53
İŞKUR TYP kapsamında 1930 personel alıyor: TYP başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden kolayca başvurun!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu geniş çaplı personel alımı ile İŞKUR, yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve bölgesel işsizlik oranlarının düşürülmesi hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başvuru yapacak adayların, ilan edilen tarihler içerisinde belirtilen yöntemlerle başvurularını gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Bu fırsat, birçok kişiye istihdam sağlayarak ekonomik katkıda bulunacak ve yerel hizmetlerin kalitesini artıracaktır.

İŞKUR TYP Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

İlgilenen adaylar, 15 Mart 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamalıdır. Bu, son başvuru gününü de içerir. Başvurular, İŞKUR hizmet noktaları, İŞKUR'un resmi internet adresi ve İŞKUR ALO 170 telefon numarası üzerinden yapılabilecek. Bu çok yönlü başvuru sistemi, adayların kolaylıkla başvuruda bulunmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

İŞKUR TYP Kapsamında İstihdam Edilecek Şehirler ve Kontenjanlar

TYP kapsamında personel alımı yapılacak şehirler Ağrı ve İzmir'dir. Ağrı Valiliği ve İzmir'in çeşitli kaymakamlıklarına bağlı kamu kurumları, belirlenen kontenjanlar dahilinde personel alacak. İşte kurumlar ve kontenjanları:

  • Ağrı Valiliği Merkez: 500 Kamu Personeli
  • İzmir Ödemiş Kaymakamlığı: 50 Kamu Personeli
  • İzmir Seferihisar Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli (2 farklı kontenjan)
  • İzmir Selçuk Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli

  • İzmir Tire Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Torbalı Kaymakamlığı: 50 Kamu Personeli
  • İzmir Urla Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Beydağı Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Buca Kaymakamlığı: 125 Kamu Personeli

  • İzmir Konak Kaymakamlığı: 500 Kamu Personeli
  • İzmir Menderes Kaymakamlığı: 50 Kamu Personeli
  • İzmir Menemen Kaymakamlığı: 150 Kamu Personeli
  • İzmir Balçova Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli

  • İzmir Çiğli Kaymakamlığı: 75 Kamu Personeli
  • İzmir Gaziemir Kaymakamlığı: 40 Kamu Personeli
  • İzmir Narlıdere Kaymakamlığı: 20 Kamu Personeli
  • İzmir Bayraklı Kaymakamlığı: 125 Kamu Personeli
  • İzmir Karabağlar Kaymakamlığı: 125 Kamu Personeli

İŞKUR TYP, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Toplum Yararına Program anlamına gelir. Bu program, geçici süreliğine işsiz bireylere istihdam sağlamayı amaçlar ve aynı zamanda kamu yararına hizmetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. TYP, özellikle işsizlik oranının yüksek olduğu dönemlerde, geçici de olsa, işsiz bireyler için gelir elde etme fırsatı sunar.

TYP kapsamında gerçekleştirilen projeler genellikle, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği çeşitli alanlarda toplum yararına hizmetler içerir. Bu hizmetler arasında okullarda temizlik ve bakım, kamu binalarının çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve orman bakımı, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi çok çeşitli faaliyetler bulunabilir.

Programın süresi genellikle 6 ay ile sınırlıdır ve katılımcılar, çalıştıkları süre boyunca asgari ücret düzeyinde bir gelir elde ederler. TYP'ye katılmak isteyen bireylerin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları ve belirlenen diğer şartları taşımaları gerekiyor.

İŞKUR TYP Başvuru İlanları Başvuru İçin Tıkla

İŞKURdan ilkokul mezunu olanlara büyük jest! O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacakİŞKURdan ilkokul mezunu olanlara büyük jest! O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak
İŞKUR'dan ilkokul mezunu olanlara büyük jest! O kadrolara KPSS şartsız 23.934 personel alınacak
12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı
12-31 Mart İŞKUR bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları açıklandı
TYP alımı KPSS şartsız yapılacak kadroları duyuruldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?TYP alımı KPSS şartsız yapılacak kadroları duyuruldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?
TYP alımı KPSS şartsız yapılacak kadroları duyuruldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye CHP’lilerin para kulelerini konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik’ten kayıt dışı itirafı
Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Canavarın babası Bülent Cihantimur’a yurt dışı yasağı! Soruşturmada fenomen detayı
Tarım Kredi Grubu
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun kaçak villasında yeni gelişme! Bilirkişi raporunu mahkemeye sunacak
Başkan Erdoğan’ın katil Bibi’ye tepkisi siyonist basını korkuttu! Gazze’den girip Azerbaycan’dan çıktılar: Türkiye Batı’nın dostu değil
Yüz yıllık icraat 21 yıla sığdırıldı! Başkan Erdoğan yeni hedefleri tek tek sıraladı
İnsani Yardım Vakfı
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi
CHP’de rezillik bitmez! Bilecik’te hikayemiz devam edecek diyen Özel yaşanan skandalları çabuk unuttu
Altın alacaklar dikkat: Riskleri ve avantajları nelerdir? İşte altın yatırımı için 5 önemli yöntem!
Zam tamam sıra ödemede: 3 bin TL’lik ikramiye ne zaman yatırılacak? Emekli, dul ve yetimler nelere dikkat etmeli?
Ticaret Bakanlığı uyardı: Dolandırıcılık vakaları giderek artıyor! İşte sahtekarların izledikleri yöntemler...
10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP’nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP’li Dursun Çicek rahatsız oldu!
CHP’li İBB’nin İstanbul’a mega faturası! Ekrem İmamoğlu 5 yılda 67.3 milyar TL’yi buhar etti! Peki bu parayla neler yapılırdı?
SON DAKİKA