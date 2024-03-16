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İŞKUR'dan Müjde! Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak! 16-31 Mart Tarihleri Arasında Başvurabilirsiniz!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), milyonlarca iş arayan vatandaşa yönelik yapmış olduğu son duyuruyla büyük bir umut kaynağı oldu. Hastaneler için yapılacak olan personel alımları ile ilgili verilen müjdeli haber, iş arayanların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. İŞKUR, hastane personeli alımları konusunda güncellenmiş iş ilanlarını resmi web sitesi üzerinden yayımladı. Bu ilanlar, özellikle sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için yüksek maaşlı iş fırsatları sunuyor.

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Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 12:48 Güncelleme 16 Mart 2024, 12:48
İŞKUR’dan Müjde! Hastanelere Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak! 16-31 Mart Tarihleri Arasında Başvurabilirsiniz!

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Günümüzde hastaneler, özellikle temizlik sektöründe çalışmak isteyen adaylar için benzersiz fırsatlar sunuyor. Yüksek maaşlı iş imkanları ve güvenceli bir çalışma ortamı sunan bu pozisyonlar, İŞKUR üzerinden yapılan duyurularla adaylara ulaştırılıyor. Bu duyurular, iş arayan vatandaşlar için değerli bir kaynak niteliğinde. Hastane temizlik pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar, İŞKUR'un sağladığı bu fırsatları değerlendirerek kariyerlerinde yeni bir sayfa açabilirler. İşte hastanelere İŞKUR temizlik görevlisi alım başvuru şartları detayları geldi.

İş arayanlar için sunulan bu fırsatlar, özellikle pandemi sonrası dönemde istihdamın artırılmasına katkıda bulunuyor. Hastanelerin ihtiyaç duyduğu temizlik personeli alımları, hem sağlık sektörünün işleyişine destek oluyor hem de iş arayan vatandaşlara yeni kapılar açıyor. Bu ilanları takip ederek, sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli adımlar atılabilir.

Online Başvuru Dönemi Başladı!

İŞKUR tarafından duyurulan iş ilanlarına başvurular, tamamen online olarak gerçekleştiriliyor. Bu, başvuru sürecini oldukça kolaylaştırıyor ve adayların iş fırsatlarına hızlıca ulaşmalarını sağlıyor. İlanlara başvurmak isteyenler, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden işlem yaparak, aday olabilirler.

Temizlik Görevlisi Pozisyonları Öne Çıkıyor

Hastane bünyesinde açılan pozisyonlar arasında temizlik görevlisi ilanları dikkat çekiyor. Çeşitli illerde farklı hastaneler için açılan bu pozisyonlar, iş arayanlara geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. İlanlardaki açık pozisyonlar ve başvuru süreçleri şu şekilde:

Ankara, Kocaeli, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki hastanelerde açılan temizlik görevlisi pozisyonları için başvurular devam ediyor.

Pozisyonlar, hem kadrolu hem de taşeron olarak çalışacak personel için geçerli.

Başvuru süreçleri, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren belirli bir süre boyunca açık kalıyor.

Başvurular için Gerekenler

Başvuruların online yapılabilmesi için, adayların İŞKUR web sitesine üye girişi yapmaları gerekmektedir. İlan detayları ve başvuru şartları, ilanlarla birlikte paylaşılıyor. Adaylar, bu şartlara uygunluk durumlarını değerlendirerek başvurularını tamamlayabilirler.

Hastanelere Personel Alımı İlanları

İŞKUR, hastane bünyelerinde temizlik görevlisi pozisyonları için açık pozisyonları duyurmuştur. İş arayanlar için fırsat sunan bu ilanlar, çeşitli şehirlerdeki hastaneler için geçerlidir. Başvurular, İŞKUR'un web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. İşte detaylar:

Ankara / Gölbaşı

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008112369
Başvuru Bitiş Tarihi: 25.03.2024 (12 Gün Kaldı)

Kocaeli / İzmit

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008111314
Başvuru Bitiş Tarihi: 25.03.2024 (12 Gün Kaldı)


Kocaeli / Gebze

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008120565
Başvuru Bitiş Tarihi: 29.03.2024 (16 Gün Kaldı)

İstanbul / Gaziosmanpaşa

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008028363
Başvuru Bitiş Tarihi: 30.03.2024 (17 Gün Kaldı)

Ankara / Yenimahalle

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008140248
Başvuru Bitiş Tarihi: 31.03.2024 (18 Gün Kaldı)

İstanbul / Ataşehir

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 2
İlan Numarası: 00008137378
Başvuru Bitiş Tarihi: 5.04.2024 (23 Gün Kaldı)

İstanbul / Küçükçekmece

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 2
İlan Numarası: 00008135981
Başvuru Bitiş Tarihi: 5.04.2024 (23 Gün Kaldı)

İstanbul / Sultangazi

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008025715
Başvuru Bitiş Tarihi: 6.04.2024 (24 Gün Kaldı)
İstanbul / Kartal

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 3
İlan Numarası: 00008083638
Başvuru Bitiş Tarihi: 10.04.2024 (28 Gün Kaldı)

İstanbul / Gaziosmanpaşa (İkinci İlan)

Pozisyon: Temizlik Görevlisi (Hastane)
Durum: Özel / Daimi
Açık Pozisyon Sayısı: 1
İlan Numarası: 00008130124
Başvuru Bitiş Tarihi: 3.06.2024 (82 Gün Kaldı)

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