Başınıza talih kuşu kondu: B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Başvurular başladı

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Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde birçok işlem gibi, kamu personeli alım başvuruları da online olarak yapılabiliyor. B sınıfı ehliyet sahibi olanlar için İŞKUR üzerinden başlatılan personel alımı, adaylara evlerinden çıkmadan başvuru yapma fırsatı sunuyor.

İŞKUR Üzerinden Şoför Alım Şartları ve İmkanlar Adayların dikkatine sunulan alım şartları ve sunulan imkanlar da oldukça çekici. Alım yapılacak şoför pozisyonu için gerekli şartlar arasında 2 veya 4 SRC belgesi, Psikoteknik belgesi ve C ehliyeti bulunuyor. Ayrıca, Gebze ve Sultanbeyli servislerini kullanabilme şartı da aranıyor. İşe alınan şoförler, 08:00 - 18:00 çalışma saatleri içinde görev yapacaklar ve hafta sonları ile resmi günler tatil olacak. Ayrıca, bayram ve Ramazan dönemlerinde erzak yardımı da sağlanacak.