SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Memur Haberleri

Başınıza talih kuşu kondu: B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Başvurular başladı

Kamu sektörüne girmek isteyen ve B sınıfı ehliyet sahibi olanlar için İŞKUR'dan sevindirici bir haber geldi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu kurumlarına şoför alımı yapılacağını duyurdu. Bu fırsat, ehliyeti olan ve kamu personeli olmayı hedefleyen pek çok kişi için ideal bir yol olabilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 12:44 Güncelleme 11 Mart 2024, 12:44
Başınıza talih kuşu kondu: B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Başvurular başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Günümüzde teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde birçok işlem gibi, kamu personeli alım başvuruları da online olarak yapılabiliyor. B sınıfı ehliyet sahibi olanlar için İŞKUR üzerinden başlatılan personel alımı, adaylara evlerinden çıkmadan başvuru yapma fırsatı sunuyor.

İŞKUR Üzerinden Şoför Alım Şartları ve İmkanlar

Adayların dikkatine sunulan alım şartları ve sunulan imkanlar da oldukça çekici. Alım yapılacak şoför pozisyonu için gerekli şartlar arasında 2 veya 4 SRC belgesi, Psikoteknik belgesi ve C ehliyeti bulunuyor. Ayrıca, Gebze ve Sultanbeyli servislerini kullanabilme şartı da aranıyor. İşe alınan şoförler, 08:00 - 18:00 çalışma saatleri içinde görev yapacaklar ve hafta sonları ile resmi günler tatil olacak. Ayrıca, bayram ve Ramazan dönemlerinde erzak yardımı da sağlanacak.

Kamu Sektöründe Kariyer Fırsatı

Kamu sektöründe çalışmak pek çok kişi için cazip bir kariyer yolu olabilir. Sağlanan sosyal haklar, iş güvenliği ve düzenli çalışma saatleri kamu sektörünü özel sektöre göre daha çekici kılmaktadır. İŞKUR tarafından yapılan bu duyuru, ehliyet sahibi adaylara kamu sektöründe şoför olarak çalışma şansı sunuyor.

Nasıl Başvurulur?

İlgilenen adayların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru süreci ve gerekli belgelerle ilgili detaylı bilgiye İŞKUR'un online platformundan ulaşabilirsiniz.

İŞKUR'un kamu sektörüne şoför alımı yapacağını duyurması, pek çok aday için büyük bir fırsat. B sınıfı ehliyet sahibi olanlar, belirtilen şartları taşıyorlarsa bu fırsatı değerlendirmeli. Online başvuru kolaylığı ve sunulan imkanlar, kamu sektöründe bir kariyere adım atmak isteyenler için ideal koşullar sunuyor.

İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR 11-31 Mart bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları duyurulduİŞKUR 11-31 Mart bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları duyuruldu
İŞKUR 11-31 Mart bekçi alımı ilanları! Sınavsız, mülakatsız Çarşı ve Mahalle bekçi alımı başvuru şartları duyuruldu
KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?
KPSS şartsız TYP alımı yapılacak kadroları belli oldu: İŞKUR TYP ile en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları nedir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi
Habertürk sordurmadı Ekremciler üstünde tepindi... Murat Kurum operasyonu bozdu!
İyilik Yolu Derneği
Başkan Erdoğan’ın harekat emri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıkladı: Bu yaz terörü sorun olmaktan çıkaracağız
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Hollanda’da Gazze tokadı! Göstericiler Lahey’e yönlendiren pankartlarla karşıladı
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım
Türk Telekom
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan’daki kazada yeni gelişme! Yazar Eylem Tok oğlu Timur Cihantimur’u eve götürüp kaza yerine ikinci kez gitmiş
Sinir bozucu bir hakem eyyamı! Spor yazarları Fenerbahçe - Pendikspor maçını değerlendirdi
2024 Ramazan İmsakiyesi 30 Günlük: Sahur ve İftar Saatleri 81 il tüm liste Sahura ne zaman kalkılacak? Hangi ilde en uzun, hangi ilde en kısa oruç tutulacak?
Kandil’den cezaevlerine talimat! Suçüstü yakalandılar! Şeker boyutunda 16 sayfalık not
SON ORANLAR BELLİ OLDU | Milyonlarca emekliye yeni zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök aylığına ne kadar artış gelecek?
CHP lideri Özgür Özel fondaş TELE 1’in canlı yanında FETÖ argümanlarını kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı
Kalyon Avrupa’nın en büyük boru hattı projesini üstlendi | Murathan Kalyoncu: Yurt dışında kritik altyapı projelerine talibiz
Az kalsın eleniyordu | Milyoner’de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı! Aklını peynir ekmekle yemiş...
SON DAKİKA