Sağlık Bakanlığı Canlı Kura Çekimi 👩🏻‍⚕️ İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temizlikçi, elektrikçi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği personel alımı için başvuruları almıştır. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar arasından yapılacak kura çekimiyle mülakatsız olarak işe alınacaklar belirlenecektir. Peki, İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...