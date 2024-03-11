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Sağlık Bakanlığı Canlı Kura Çekimi 👩🏻‍⚕️ İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temizlikçi, elektrikçi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde görevlendirmek üzere 8 bin işçi alımı yapacak. Başvurular İŞKUR aracılığıyla kabul edildi ve şimdi adaylar arasından yapılacak kura çekimiyle seçim yapılacak. Bu işçi alımı, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek ve çeşitli kadro branşlarına dağıtılacak. Çekiliş, adayların heyecanla beklediği bir süreç olacak ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 13:01 Güncelleme 11 Mart 2024, 13:01
Sağlık Bakanlığı Canlı Kura Çekimi 👩🏻‍⚕️ İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temizlikçi, elektrikçi, güvenlik...

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Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği personel alımı için başvuruları almıştır. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar arasından yapılacak kura çekimiyle mülakatsız olarak işe alınacaklar belirlenecektir. Peki, İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 yılında personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin işçi alımı ilanı da yayımlandı. 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerindne geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Adaylar arasından kura çekimi de 18-19 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da saat 09:00 - 18:00 arasında yapılacak. Kura çekimi Youtube hesabından canlı aktarılacak.



İşçi alımı için mülakat yapılmayacak. Alım ise 2 günde tamamlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ TARİHİ

Kura sonuçlarının ise çekilişin yapıldığı 18-19 Mart günlerinde, kuranın hemen ardından açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

İşte, branş dağılımı...

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127


Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64



Klinik destek elemanı: 600
Güvenlik görevlisi: 3 bin 250
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2


Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2
Temizlik görevlisi: 3 bin 550

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