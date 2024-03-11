Sağlık Bakanlığı Canlı Kura Çekimi 👩🏻‍⚕️ İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temizlikçi, elektrikçi, güvenlik...

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği personel alımı için başvuruları almıştır. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar arasından yapılacak kura çekimiyle mülakatsız olarak işe alınacaklar belirlenecektir. Peki, İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 yılında personel alımı ilanları yayımlanmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin işçi alımı ilanı da yayımlandı. 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerindne geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Adaylar arasından kura çekimi de 18-19 Mart 2024 tarihlerinde Ankara'da saat 09:00 - 18:00 arasında yapılacak. Kura çekimi Youtube hesabından canlı aktarılacak.
İşçi alımı için mülakat yapılmayacak. Alım ise 2 günde tamamlanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ TARİHİ
Kura sonuçlarının ise çekilişin yapıldığı 18-19 Mart günlerinde, kuranın hemen ardından açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.