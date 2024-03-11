Öğretmenlere Atama Müjdesi, Son Gün 15 Mart! Branşlar Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğretmen seçme ve atama sürecini düzenlemek amacıyla hazırlanan kılavuz yayımlandı. Bu kapsamda, branş bazlı öğretmen ihtiyaç listesi de belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğretmen seçme ve atama sürecini düzenlemek amacıyla hazırlanan kılavuz yayımlandı. Bu kapsamda, branş bazlı öğretmen ihtiyaç listesi de belirlendi.
Başvurular, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında "http://mebbis.meb.gov.tr" adresinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuruların onay işlemleri ise il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 18-20 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Öğretmen seçme sürecinin doğru ve verimli bir şekilde ilerlemesi için, branş bazlı öğretmen ihtiyaç listesinde yer alan alanlarda görev yapan kadrolu öğretmenlere, Bilim ve Sanat Merkezleri'nin işleyişi, amaçları ve öğretmen seçim süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılar 11-13 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa, bu durumu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu düzeltmeler, atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir.
Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğretmenlik yapmak isteyen adayların bu süreci takip etmeleri ve gereken adımları zamanında atmaları önemlidir.
Bu atamalar, eğitim alanında önemli bir görev üstlenecek öğretmenlerin seçimini ve atanmasını sağlayarak, bilim ve sanatın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.