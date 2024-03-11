Öğretmenlere Atama Müjdesi, Son Gün 15 Mart! Branşlar Açıklandı

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, MEBBİS e-Personel Modülü'ndeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık varsa, bu durumu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu düzeltmeler, atama takviminde belirtilen başvuru ve onay sürecinden önce gerçekleştirilecektir.

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğretmenlik yapmak isteyen adayların bu süreci takip etmeleri ve gereken adımları zamanında atmaları önemlidir.

Bu atamalar, eğitim alanında önemli bir görev üstlenecek öğretmenlerin seçimini ve atanmasını sağlayarak, bilim ve sanatın gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.