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2024 MEB Yeni Öğretmen Atama Takvimi! Kaç Öğretmen Alınacak? Hangi Branşlarda Alım Yapılacak?

2024 yılında gerçekleştirilmesi beklenen öğretmen atamaları hakkındaki belirsizlik devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar atama sürecinin yakın zamanda gündeme gelebileceğine işaret etmişti. Binlerce öğretmen adayı, atamaların ne zaman yapılacağı konusunda heyecanla beklerken, gözlerini Kabine toplantılarına çevirdi. Peki, öğretmen atama sayısı kaç olacak? Kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 08:28 Güncelleme 10 Mart 2024, 08:28
2024 MEB Yeni Öğretmen Atama Takvimi! Kaç Öğretmen Alınacak? Hangi Branşlarda Alım Yapılacak?

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Geçtiğimiz yılın KPSS sınavıyla alınan puanların temel alınarak gerçekleştirilmesi beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili detayların Kabine'de ele alınması bekleniyordu. Ancak, atama sürecine dair en son gelişmeler, öğretmen adayları arasında merakla bekleniyor.

2024 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarda, öğretmen alımına dair bir bilgi yer almadı.

Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

BAKAN YUSUF TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamanın ardından, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.



Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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