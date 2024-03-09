İŞKUR’dan 114.360 personel alımı! Başvurular start aldı: Vasıflı, vasıfsız hemen her meslekten iş ilanları yayınlandı

Bu kapsamlı iş ilanı paketi, çeşitli sektörlerde ve meslek dallarında, her eğitim düzeyinden ve deneyim seviyesinden adaylara hitap ediyor. İlanlar arasında mühendislikten sağlık sektörüne, bilgi teknolojilerinden eğitim ve hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede fırsatlar bulunuyor. İŞKUR, iş arayan vatandaşlara kamu ve özel sektördeki iş fırsatlarını sunarak, kariyer yolculuklarında önemli bir köprü görevi görüyor. Mart ayında yapılacak 114.360 personel alımı, birçok kişiye yeni iş imkanları sunuyor. İŞKUR'un sağladığı bu fırsatlardan yararlanmak için gerekli adımları takip ederek, kariyerinize yön verebilirsiniz.