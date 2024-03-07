İŞKUR iş ilanları: İŞKUR Mart ayı TYP personel alımı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

İŞKUR, son dakika açıklamasıyla Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 3 şehirde gerçekleştirilecek olan yüzlerce işçi alımı, iş arayanların yüzünü güldürecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu program kapsamında toplamda 1.370 işçi alımı yapılacak olup, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri gibi kurumlara personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını internet üzerinden yapmaları gerektiği belirtiliyor.
İŞKUR TYP İlanları Başvuru Şartları Nelerdir?
TYP işçi alımına başvuracak adayların karşılaması gereken şartlar açıkça belirlenmiş durumda. Başvuru şartları arasında;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),
gibi kriterler yer alıyor.
TYP'nin Avantajları:
Gelir desteği: TYP kapsamında çalışanlara asgari ücretin %80'i oranında gelir desteği sağlanır.
Sosyal güvenlik: TYP kapsamında çalışanlar, işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası gibi sosyal güvencelerden yararlanır.
Mesleki deneyim: TYP, iş arayanlara mesleki deneyim kazanma ve iş bulma şanslarını artırma imkanı sunar.
Topluma katkıda bulunma: TYP, iş arayanlara topluma katkıda bulunma ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirme imkanı sunar.