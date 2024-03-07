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İŞKUR iş ilanları: İŞKUR Mart ayı TYP personel alımı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Toplum yararına bir işte çalışarak hem gelir elde etmek hem de topluma katkıda bulunmak ister misiniz? O zaman İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) tam size göre! TYP, İŞKUR tarafından işsizlik sorununa çözüm bulmak ve toplum yararına çalışmaları desteklemek amacıyla geliştirilen bir programdır. Program kapsamında, iş arayan vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli alanlarda geçici olarak çalıştırılabilir.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 12:22 Güncelleme 07 Mart 2024, 12:24
İŞKUR iş ilanları: İŞKUR Mart ayı TYP personel alımı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

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İŞKUR, son dakika açıklamasıyla Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlara büyük bir fırsat sunuyor. TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında 3 şehirde gerçekleştirilecek olan yüzlerce işçi alımı, iş arayanların yüzünü güldürecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu program kapsamında toplamda 1.370 işçi alımı yapılacak olup, Valilikler, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri gibi kurumlara personel alımı gerçekleştirilecek. Adayların başvurularını internet üzerinden yapmaları gerektiği belirtiliyor.

İŞKUR TYP İlanları Başvuru Şartları Nelerdir?

TYP işçi alımına başvuracak adayların karşılaması gereken şartlar açıkça belirlenmiş durumda. Başvuru şartları arasında;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddeleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak,
  • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
  • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

gibi kriterler yer alıyor.

TYP'nin Avantajları:

Gelir desteği: TYP kapsamında çalışanlara asgari ücretin %80'i oranında gelir desteği sağlanır.

Sosyal güvenlik: TYP kapsamında çalışanlar, işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası gibi sosyal güvencelerden yararlanır.

Mesleki deneyim: TYP, iş arayanlara mesleki deneyim kazanma ve iş bulma şanslarını artırma imkanı sunar.

Topluma katkıda bulunma: TYP, iş arayanlara topluma katkıda bulunma ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirme imkanı sunar.

İŞKUR TYP Hangi Kurumlar İçin Alım Yapılacak?

Alım yapılacak kurumlar arasında Malatya Valiliği, Sarıveliler Kaymakamlığı, Ardahan İl Özel İdaresi, Başyayla Kaymakamlığı ve Karaman İl Özel İdaresi bulunmaktadır. Bu kurumlara yapılacak TYP personel alımı, bölgesel kalkınma ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak.

İŞKUR TYP Başvuru Süreci

İş arayan vatandaşların bu fırsattan yararlanabilmesi için İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi, İŞKUR'un web sitesinden edinilebilir. Adayların başvuru koşullarını detaylı bir şekilde incelemeleri ve gerekli belgelerle birlikte zamanında başvurularını yapmaları önem taşıyor.

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