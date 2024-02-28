En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir: EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı!

Kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat ortaya çıktı. Son duyurulara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, KPSS koşulu olmaksızın 18 yaşını doldurmuş adaylar arasından personel alımı yapacağını açıkladı. Ayrıca, İŞKUR işsizliği azaltma amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da katılımcılara maaş ve sosyal güvenlik ödemelerini finanse ederek, kamu hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı için okullara 196 işçi alımı yapılacağı belirtiliyor.