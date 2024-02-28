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En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir: EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı!

EGM ve okullara KPSS şartsız personel alımları başladı. Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü başta olmak üzere, çeşitli pozisyonlarda geçici personel alımı gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılacak olan bu alımlarda, aşçıdan temizlik görevlisine, mutfak personelinden elektrik teknisyenine kadar birçok farklı alanda istihdam sağlanacak. Bu alımlar, özellikle farklı meslek gruplarından iş arayanlar için önemli bir imkan sunuyor.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:18 Güncelleme 29 Şubat 2024, 10:19
En az ilkokul mezunu olanlar başvuru yapabilir: EGM ve okullara KPSS şartsız 18 yaş üstü personel alımı başladı!

Kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir fırsat ortaya çıktı. Son duyurulara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, KPSS koşulu olmaksızın 18 yaşını doldurmuş adaylar arasından personel alımı yapacağını açıkladı. Ayrıca, İŞKUR işsizliği azaltma amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da katılımcılara maaş ve sosyal güvenlik ödemelerini finanse ederek, kamu hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı için okullara 196 işçi alımı yapılacağı belirtiliyor.

EGM Başvuru Süreci ve Şartları

KPSS şartı aranmaksızın gerçekleşecek olan bu personel alımında, adayların İŞKUR'un açık iş ilanları üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Adaylar, İŞKUR'un online adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, "Polisevi" anahtar kelimesini kullanarak güncel ilanlara ulaşabilir ve başvuru yapabilirler. Bu alımlar için son başvuru tarihi 1 Mart 23.59 olarak belirlenmiş olup, adayların belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları önem taşıyor.

İŞKUR EGM Personel Alımı İlanları

Toplum Yararına Program Kapsamında Alımlar

Ayrıca, İŞKUR işsizliği azaltma amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da katılımcılara maaş ve sosyal güvenlik ödemelerini finanse ederek, kamu hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı için okullara 196 işçi alımı yapılacağı belirtiliyor.

Alım Yapılacak Kurumlar ve Katılım Şartları

Alım yapılacak kurumlar arasında Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi birçok ilçe milli eğitim müdürlüğü yer alıyor. TYP personel alımına katılım için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR'a kayıtlı olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve çeşitli sosyal güvenlik koşullarını taşımaları gerekiyor. Bu alımlar, kamu sektöründe istihdam olanağı arayanlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. Adayların belirlenen şartları dikkatle incelemesi ve başvurularını zamanında yapması önem taşımaktadır.

Alım yapılacak kurumların listesi şu şekildedir:

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Antalya Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Demre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

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