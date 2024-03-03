İŞKUR 108.831 personel alımı yapacak! 4-31 Mart KPSS’siz açık iş ilanları yayınlandı! Temizlikçi, şoför, çarşı ve mahalle bekçisi...

İŞKUR ( Türkiye İş Kurumu ), Mart ayı için toplamda 108.831 açık iş ilanını duyurarak iş arayanlara çeşitli kariyer fırsatları sunuyor. İş arayanların, farklı beceri ve deneyim seviyelerine uygun olarak çeşitli pozisyonlarda iş bulma olanağı sağlayan bu ilanlar, Türkiye genelindeki işsizlikle mücadeleye katkıda bulunmayı hedefliyor.

İŞKUR tarafından yayınlanan Mart ayı iş ilanlarında, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda iş fırsatları bulunuyor. Bunlar arasında servis elemanı, beden işçisi, büro memuru, depo işçisi, elektrikçi, şoför ve kurye gibi çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak işler yer alıyor.

Servis elemanı pozisyonunda 2.088 açık iş bulunurken, beden işçisi pozisyonunda 22.559 açık iş ilanı mevcut. Büro memuru, depo işçisi, elektrikçi, şoför ve kurye gibi diğer pozisyonlarda da iş arayanlar için fırsatlar sunuluyor.

İŞKUR'un bu iş ilanları, iş arayanların beceri ve yeteneklerine uygun iş bulma konusunda önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca, işverenlerin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırarak ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor.