SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

İŞKUR 108.831 personel alımı yapacak! 4-31 Mart KPSS'siz açık iş ilanları yayınlandı! Temizlikçi, şoför, çarşı ve mahalle bekçisi...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), her yıl çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda personel alımı yaparak iş arayanlara geniş bir yelpaze sunuyor. Bu yılın Mart ayında da, 108.831 açık iş ilanı ile iş arayanlara seçenekler sunan İŞKUR, yeni personel alımları için ilanlarını güncelledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 15:48 Güncelleme 03 Mart 2024, 15:49
İŞKUR 108.831 personel alımı yapacak! 4-31 Mart KPSS’siz açık iş ilanları yayınlandı! Temizlikçi, şoför, çarşı ve mahalle bekçisi...

İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), Mart ayı için toplamda 108.831 açık iş ilanını duyurarak iş arayanlara çeşitli kariyer fırsatları sunuyor. İş arayanların, farklı beceri ve deneyim seviyelerine uygun olarak çeşitli pozisyonlarda iş bulma olanağı sağlayan bu ilanlar, Türkiye genelindeki işsizlikle mücadeleye katkıda bulunmayı hedefliyor.

İŞKUR tarafından yayınlanan Mart ayı iş ilanlarında, çeşitli sektörlerde ve pozisyonlarda iş fırsatları bulunuyor. Bunlar arasında servis elemanı, beden işçisi, büro memuru, depo işçisi, elektrikçi, şoför ve kurye gibi çeşitli alanlarda istihdam sağlanacak işler yer alıyor.

Servis elemanı pozisyonunda 2.088 açık iş bulunurken, beden işçisi pozisyonunda 22.559 açık iş ilanı mevcut. Büro memuru, depo işçisi, elektrikçi, şoför ve kurye gibi diğer pozisyonlarda da iş arayanlar için fırsatlar sunuluyor.

İŞKUR'un bu iş ilanları, iş arayanların beceri ve yeteneklerine uygun iş bulma konusunda önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca, işverenlerin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırarak ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor.

İş arayanlar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden güncel iş ilanlarını görüntüleyebilir ve başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. İlgilenen adaylar için İŞKUR, iş bulma sürecini kolaylaştıran ve istihdamı destekleyen önemli bir kaynak olarak ön plana çıkıyor.

İŞKUR'DAN 108.831 AÇIK İŞ İLANI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mart ayında yeni personel alımları için güncellenen iş ilanlarını yayınladı. İş arayanlara geniş kapsamlı bir iş imkanı sunan İŞKUR, çeşitli sektörlerde ve farklı pozisyonlarda toplamda binlerce açık iş ilanıyla istihdam olanakları sağlıyor.

İŞKUR aracılığıyla Mart ayı için yayınlanan aktif iş ilanlarından bazıları şunlardır:

Servis Elemanı: 2.088 açık pozisyon

Beden İşçisi: 22.559 açık pozisyon

Büro Memuru: 829 açık pozisyon

Depo İşçisi: 1.058 açık pozisyon

Elektrikçi: 50 açık pozisyon

Şoför: 398 açık pozisyon

Kurye: 142 açık pozisyon

Çarşı ve Mahalle Bekçisi: 2 açık pozisyon

DİĞER İLANLAR VE BAŞVURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın il ziyaretleri sürüyor! Muğla’da coşkulu kalabalık
Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na okkalı yanıt: Sen git ‘liderim’ dediğin genel başkanını arkasından hançerlemeye devam et
Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı: Gazze’de Ramazan’dan önce ateşkes için çabamız var
CHP’nin ittifak ortaklarına bakın! HDP/DEM’li Remziye Tosun’dan PKK’lı leş ’Çiyager’e methiyeler
CANLI TAKİP | Gazze için ateşkes görüşmeleri Kahire’de başlıyor! Soykırımcı İsrail bir gecede 14 Filistinliyi öldürdü
NATO’da sızıntı kabusu! Rusya’nın ortaya çıkardığı ses kaydı ittifakı karıştırdı: Almanya topun ağzında
Beşiktaş Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte muhtemel 11’ler
CHP-DEM arasındaki Kandil uzlaşısında yeni perde! Biji Serok Apo sloganı atan DEM’li Elif Gül’e ilk sıra, terör tutuklusu Nevzat Kılıç’a 5. sıra!
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
Yıllık izin hesabında yeni tarife! 1-5 yıl arasında çalışanlar dikkat: Maaş kesintisi olur mu? EYT’liler bu tarihlerde...
CHP’li Mansur Yavaş’ın Güdül mitingi için götürdüğü personel AK Parti bürosuna saldırdı
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı... CHP ’bedelli’ Hüseyin Can Güner için Çankaya’da kimlerden oy isteyecek?
Biden’dan peş peşe iki skandal! Önce Gazze ile Ukrayna’yı karıştırdı sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi öptü
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
SON DAKİKA